Стоит ли покупать квартиру застройщика-банкрота?

В свободном доступе сегодня предлагаются квартиры в недостроенных домах Тюмени, при этом в долгостроях тоже. С вопросом о том, стоит ли покупать квартиру в объекте, у которого застройщик-банкрот, мы обратились к специалистам в рамках прямой линии.
В пресс-центре Управления Росреестра по Тюменской области пояснили, что в последнее время с таким вопросом в все чаще обращаются жители региона. Подлежит ли такой договор государственной регистрации, и какие риски получает покупатель вместе с правом требования на такой объект долевого строительства, пояснили начальник отдела государственной регистрации прав на объекты долевого строительства Светлана Кривошеева и начальник отдела по контролю и надзору в сфере саморегулируемых организаций Управления Росреестра по Тюменской области Елена Моравская.
Договор уступки «доли» действительно подлежит обязательной государственной регистрации. Как только такой договор зарегистрирован, покупатель по окончанию строительства имеет все права на требование приобретенного им имущества. Однако, если речь идет о переуступке «доли» в объекте, застройщик которого признан банкротом, возникает другой вопрос: кто и когда будет вводить проблемный объект в эксплуатацию? Не исключено, что у застройщика-банкрота после мер, принятых арбитражным управляющим, так и не найдется достаточного количества средств для достройки дома, ввода в эксплуатацию и передачи участникам долевого строительства.
Приобретая объект долевого строительства через договор уступки «доли» при банкротстве застройщика, вы получаете право, сопряженное с правом на риск: дом может быть как достроен и сдан в обещанный срок, так и может остаться в числе проблемных строек на неопределенное время. Кроме того, решение о передаче жилых помещений в собственность участникам строительства после ввода в эксплуатацию многоквартирного дома (либо об отказе в передаче) принимает судья Арбитражного суда, в производстве которого находится дело о банкротстве застройщика с применением параграфа 7 главы IX Федерального закона №127-ФЗ от 26 октября 2002 года «О несостоятельности (банкротстве)».
Гражданам, приобретающим такой объект долевого строительства при банкротстве застройщика, необходимо в кратчайшие сроки обратиться с заявлением в Арбитражный суд Тюменской области о включении их требований в реестр требований о передаче жилых помещений.