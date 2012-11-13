Стоит ли покупать квартиру застройщика-банкрота?

Приобретая объект долевого строительства через договор уступки «доли» при банкротстве застройщика, вы получаете право, сопряженное с правом на риск: дом может быть как достроен и сдан в обещанный срок, так и может остаться в числе проблемных строек на неопределенное время. Кроме того, решение о передаче жилых помещений в собственность участникам строительства после ввода в эксплуатацию многоквартирного дома (либо об отказе в передаче) принимает судья Арбитражного суда, в производстве которого находится дело о банкротстве застройщика с применением параграфа 7 главы IX Федерального закона №127-ФЗ от 26 октября 2002 года «О несостоятельности (банкротстве)».