На Червишевском тракте появится «ГАГАРИН»

Комплекс состоит из двух 18-этажных панельных домов и одного кирпичного. Здесь будут расположены полуподземный паркинг, детская площадка, отдельные баскетбольная и волейбольная площадки. Квартиры в улучшенной черновой отделке представлены одно, двух и трехкомнатные площадями 40-45, 48-65 и от 79 квадратных метров соответственно.