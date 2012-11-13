На Червишевском тракте появится «ГАГАРИН»

На пересечении улиц Червишевского тракта и Молодежной уже возводится новый жилой комплекс. Имя ему – «ГАГАРИН». В нем открываются продажи.
Жилой комплекс с мировыми стандартами современной городской жизни располагается всего в 5 минутах езды от самого центра Тюмени и главной транспортной развязки города, информирует застройщик объекта – центр недвижимости «Апельсин». Инфраструктура района создаёт идеальные условия для проживания, обеспечивая доступ ко всему перечню бытовых и развлекательных услуг. В непосредственной близости располагаются: школы, детские сады, магазины, банки, торговые центры, салоны красоты, аптеки и т.д.
Комплекс состоит из двух 18-этажных панельных домов и одного кирпичного. Здесь будут расположены полуподземный паркинг, детская площадка, отдельные баскетбольная и волейбольная площадки. Квартиры в улучшенной черновой отделке представлены одно, двух и трехкомнатные площадями 40-45, 48-65 и от 79 квадратных метров соответственно.
Покупателям предлагается беспроцентная рассрочка до 31 декабря 2013 года.
Проектная Декларация размещена на сайте www.center-apelsin.ru
Подробную информация Вы можете получить в офисе продаж ЦН «Апельсин»:
ул. Дзержинского, 15 оф. 205
8 (3452) 59-50-36, 59-50-90
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