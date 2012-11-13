Компания «Меридиан Констракшн» предлагает «ипотечный бонус»

Стоит отметить, что строительная компания «Меридиан Констракшн» заинтересована в том, чтобы ее покупатели смогли взять ипотечный кредит на самых выгодных условиях. В этом направлении ведется активная работа, и сегодня на квартиры застройщика действуют выгодные условия по ипотечным программам от банков-партнеров. Например, при покупке квартиры с помощью ипотеки Сбербанка в рамках акции «Ключевое предложение» ежемесячный платеж при покупке однокомнатной квартиры в ЖК «Новый Мыс» стоимостью 1 520 000 рублей составит всего 12 300 рублей. Данный кредит выдается по сниженной процентной ставке – при любом сроке кредитования до 30 лет и первоначальном взносе от 20% покупатель получает кредит под 12% годовых на период до регистрации ипотеки. После завершения строительства дома и регистрации ипотеки процентная ставка по кредитному договору становится еще ниже – до 11% годовых. На период строительства дома не нужен залог имеющегося жилья или другого имущества, а также не нужно поручительство других лиц.