Компания «Меридиан Констракшн» предлагает «ипотечный бонус»

С 1 ноября по 31 декабря 2012 года клиенты «Меридиан Констракшн», совершающие покупку квартиры в ЖК «Новый Мыс», доме «В Восточном-2» и доме «На Широтной» с использованием кредитных средств банков-партнеров, аккредитовавших эти объекты, получат отличный бонус в виде скидки от застройщика.
«Эта акция предоставляет покупателю выгодные условия приобретения квартиры с помощью ипотечного кредита в «ЖК Новый Мыс», доме «На Широтной», доме в «Восточном-2», - комментирует начальник отдела продаж «Меридиан Констракшн» Елена Третникова – «Покупатель получает скидку 50 000 руб. при покупке двухкомнатной или трехкомнатной квартиры и 25 000 рублей при покупке 1-комнатной квартиры».
Стоит отметить, что строительная компания «Меридиан Констракшн» заинтересована в том, чтобы ее покупатели смогли взять ипотечный кредит на самых выгодных условиях. В этом направлении ведется активная работа, и сегодня на квартиры застройщика действуют выгодные условия по ипотечным программам от банков-партнеров. Например, при покупке квартиры с помощью ипотеки Сбербанка в рамках акции «Ключевое предложение» ежемесячный платеж при покупке однокомнатной квартиры в ЖК «Новый Мыс» стоимостью 1 520 000 рублей составит всего 12 300 рублей. Данный кредит выдается по сниженной процентной ставке – при любом сроке кредитования до 30 лет и первоначальном взносе от 20% покупатель получает кредит под 12% годовых на период до регистрации ипотеки. После завершения строительства дома и регистрации ипотеки процентная ставка по кредитному договору становится еще ниже – до 11% годовых. На период строительства дома не нужен залог имеющегося жилья или другого имущества, а также не нужно поручительство других лиц.
Всего в акции «Ипотечный бонус» принимают участие семь банков – Западно-Сибирский банк Сбербанка России, Запсибкомбанк, ВТБ24, Газпромбанк, Собинбанк, Уралсиб и Сургутнефтегазбанк.
Еще одним бонусом для покупателей стало и решение застройщика о продлении сроков рассрочки при покупке квартир в доме «На Широтной» (до 30 августа 2013 года), доме «В Восточном-2» (до 30 июня 2014 года), первой очереди ЖК «Новый Мыс» - ГП 1-, ГП-2, ГП-2 (до 20 декабря 2013 года) и второй очереди ЖК «Новый Мыс» - ГП-4, ГП-5 (до 30 июня 2014 года).
Оценить квартиры, которые можно купить по новой акции «Меридиан Констракшн», а также динамику строительства, можно на сайте www.meridian72.ru. В разделе «Новости» вы можете ознакомиться с проектными декларациями. Напомним, на обновленном сайте компании-застройщика есть все возможности для обратной связи – можно отправить заявку, заказать звонок, а также записаться на просмотр квартир. Получить консультацию можно также по телефону 905-508 и в офисе компании по ул. Советской, 51/1 (БЦ «Ермак»), 7 этаж.