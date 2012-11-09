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Жильцы многоквартирных домов налог на землю платить не будут

9 ноября 2012, 12:10
Некоторые категории населения с 1 января 2013 года будут иметь льготы при уплате земельного налога. Такое решение принято Тюменской городской Думой.

Об этом информирует "Полное право".

Согласно решению, с Нового года от 100-процентной уплаты земельного налога будут освобождены собственники жилья в многоквартирных домах, управляемых ТСЖ или кооперативами. К этой же категории относятся также организации и физические лица, которые используют земельные участки для строительства и (или) эксплуатации объектов спорта.

Льготу в 50% получат организации по производству стального проката с проектной мощностью не менее 545500 тонн в год, в том числе производственные мощности которых находятся в стадии строительства и (или) ввода в эксплуатацию, осуществляющие расходы на строительство и (или) развитие собственного производства — в отношении земельных участков, используемых для строительства и (или) размещения объектов производства и (или) объектов, предназначенных для их обслуживания.

#Новости#Налоги#Земельные участки#Земельное законодательство#Недвижимость#Женя#Общество
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