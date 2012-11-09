Жильцы многоквартирных домов налог на землю платить не будут

Льготу в 50% получат организации по производству стального проката с проектной мощностью не менее 545500 тонн в год, в том числе производственные мощности которых находятся в стадии строительства и (или) ввода в эксплуатацию, осуществляющие расходы на строительство и (или) развитие собственного производства — в отношении земельных участков, используемых для строительства и (или) размещения объектов производства и (или) объектов, предназначенных для их обслуживания.