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В «Парусах» начинается Новый год. Покупка квартиры - выгоднее

9 ноября 2012, 09:36
В преддверии новогодних праздников застройщик административно-жилого комплекса «Паруса» компания «Запсибинтерстрой» проводит акцию «Золотой шар» - бонусы при покупке квартиры!

В преддверии новогодних праздников застройщик административно-жилого комплекса «Паруса» компания «Запсибинтерстрой» проводит акцию «Золотой шар» - бонусы при покупке квартиры!

ФСК «Запсибинтерстрой» - строительная компания, которая уже 10 лет занимается возведением высотных монолитно-каркасных домов, используя оригинальные авторские проекты. В Тюмени компания представляет административно-жилой комплекс бизнес класса «Паруса» с использованием индивидуальной программы «Теплый дом», расположенный в самом центре города по улице Малыгина, 90.

Первый этап комплекса уже введен в эксплуатацию, квартиры реализуются по договору купли-продажи. В настоящее время активно ведется строительство второго этапа: в 3 секции возведен 21 этаж, в 4 секции – 8 этажей.

В преддверии новогодних праздников Тюменский филиал ФСК «Запсибинтерстрой» предлагает своим клиентам новую акцию на квартиры в АЖК Паруса - «Золотой шар». Всем покупателям квартир со свидетельствами жилого комплекса Паруса мы дарим новогодние бонусы!

При оплате 100% - скидки:

На 1-комнатные квартиры – 70 000 рублей,

На 2-комнатынйе квартиры – 140 000 рублей,

На 3-комнатные квартиры – 280 000 рублей.

А клиентов, приобретающих квартиру в рассрочку, мы порадуем беспроцентной рассрочкой на 6 месяцев!

Акция действует с 01 ноября 2012 до 31 декабря 2012. Подробности узнавайте в отделе продаж Тюменского филиала ФСК «Запсибинтерстрой». Торопитесь сделать себе приятный новогодний подарок!

Проектная декларация размещена на сайте www.fsk-stroy.ru.

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