В «Парусах» начинается Новый год. Покупка квартиры - выгоднее

ФСК «Запсибинтерстрой» - строительная компания, которая уже 10 лет занимается возведением высотных монолитно-каркасных домов, используя оригинальные авторские проекты. В Тюмени компания представляет административно-жилой комплекс бизнес класса «Паруса» с использованием индивидуальной программы «Теплый дом», расположенный в самом центре города по улице Малыгина, 90.