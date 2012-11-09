Ипотечная суббота: все ответы в одном офисе

Поэтому для удобства покупателей 10 ноября компания «Партнер-Инвест» проводит ипотечную субботу в отделе продаж по адресу ул. Ю.-Р.Г. Эрвье, 26.
С 11:00 до 15:00 часов у потенциальных покупателей будет возможность проконсультироваться в отделе продаж «Партнер-Инвест» не только у менеджеров компании, но и у представителей Сбербанка России, Ханты-Мансийского банка, ВТБ24 и банка Уралсиб. Сотрудники банка презентуют свои ипотечные программы, поэтому при желании клиенты смогут оформить заявку на ипотеку сразу в офисе. Для этого покупателям потребуются копии паспорта и заверенной трудовой книжки, справка 2-НДФЛ и мужчинам до 27 лет – копия военного билета. Семейным парам потребуется копия свидетельство о заключении / расторжении брака. Кроме того, в офисе постоянно работают два ипотечных брокера «Партнер-Инвест». Брокеры бесплатно помогут комплексно оценить все предложения банков и подскажут, какой вариант будет оптимальным для каждого клиента.
На данный момент минимальная процентная ставка на квартиры в трех домах квартала «Гамма» микрорайона «Европейский» составляет от 9,9% годовых после оформления права собственности с первоначальным взносом от 60%. Продолжительность выплаты – 7 лет. Условия данной программы распространяются только на клиентов «Партнер-Инвест». «Около 30% покупателей приобретают квартиру в «Европейском» в ипотеку.
Поэтому организация ипотечных суббот в выходной день - прекрасная возможность для многих клиентов решить свой квартирный вопрос», отмечает начальник отдела продаж «Партнер-Инвест» Максим Филин. Подробнее узнать информацию о представленных ипотечных программах и оформить заявку на жилищный кредит можно в отделе продаж «Партнер-Инвест» по телефону 50-02-02. Проектные декларации объектов на сайте www.e-invest72.ru.
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