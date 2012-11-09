Ипотечная суббота: все ответы в одном офисе

С 11:00 до 15:00 часов у потенциальных покупателей будет возможность проконсультироваться в отделе продаж «Партнер-Инвест» не только у менеджеров компании, но и у представителей Сбербанка России, Ханты-Мансийского банка, ВТБ24 и банка Уралсиб. Сотрудники банка презентуют свои ипотечные программы, поэтому при желании клиенты смогут оформить заявку на ипотеку сразу в офисе. Для этого покупателям потребуются копии паспорта и заверенной трудовой книжки, справка 2-НДФЛ и мужчинам до 27 лет – копия военного билета. Семейным парам потребуется копия свидетельство о заключении / расторжении брака. Кроме того, в офисе постоянно работают два ипотечных брокера «Партнер-Инвест». Брокеры бесплатно помогут комплексно оценить все предложения банков и подскажут, какой вариант будет оптимальным для каждого клиента.