Транспортные развязки Тюмени возводят из местных материалов

Увеличение объемов более чем на 50% на предприятии связывают с ростом производительности труда. Уже второй год заводчане участвуют в соревнованиях на лучшие производственные показатели. Передовики получают не только моральное удовлетворение от победы. Все сотрудники предприятия обеспечены бесплатным горячим питанием, на работу и с работы ездят транспортом предприятия, для особо ценных кадров руководство ежегодно покупает квартиры. Да и на уровень заработной платы здесь не жалуются.