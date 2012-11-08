Транспортные развязки Тюмени возводят из местных материалов

Как сообщил директор завода «Тюменьстальмост» Станислав Кушнаренко, до конца года планирует выпустить 32 тысячи тонн металлоконструкций. В 2011 году общий объем произведенной продукции завода составил 20 тысяч тонн металлоконструкций. В этом году двадцатитысячный рубеж был достигнут уже к 1 сентября, а спрос на уникальные изделия только растет, информирует управление инвестиционной политики Тюменского района.
Продукцию тюменских мастеров успели оценить мостостроители из Пензенской области, рабочие Новоуренгойского газохимического комплекса, да и в областной столице строящиеся дорожные развязки опираются на стальные конструкции заводчан. Так, развязку в районе пересечения Московского тракта и объездной дороги удалось построить в рекордные сроки, в том числе и благодаря труду коллектива «Тюменьстальмоста». Сейчас на предприятии готовят конструкции для строительства моста через Транссиб в районе улицы Монтажников.
Увеличение объемов более чем на 50% на предприятии связывают с ростом производительности труда. Уже второй год заводчане участвуют в соревнованиях на лучшие производственные показатели. Передовики получают не только моральное удовлетворение от победы. Все сотрудники предприятия обеспечены бесплатным горячим питанием, на работу и с работы ездят транспортом предприятия, для особо ценных кадров руководство ежегодно покупает квартиры. Да и на уровень заработной платы здесь не жалуются.