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Транспортные развязки Тюмени возводят из местных материалов

8 ноября 2012, 16:42
Строительный комплекс региона продолжает динамично развиваться. Для возведения конструкций Московской развязки и моста на улице Монтажников в областном центре применяются стройматериалы местного производства.

Как сообщил директор завода «Тюменьстальмост» Станислав Кушнаренко, до конца года планирует выпустить 32 тысячи тонн металлоконструкций. В 2011 году общий объем произведенной продукции завода составил 20 тысяч тонн металлоконструкций. В этом году двадцатитысячный рубеж был достигнут уже к 1 сентября, а спрос на уникальные изделия только растет, информирует управление инвестиционной политики Тюменского района.

Продукцию тюменских мастеров успели оценить мостостроители из Пензенской области, рабочие Новоуренгойского газохимического комплекса, да и в областной столице строящиеся дорожные развязки опираются на стальные конструкции заводчан. Так, развязку в районе пересечения Московского тракта и объездной дороги удалось построить в рекордные сроки, в том числе и благодаря труду коллектива «Тюменьстальмоста». Сейчас на предприятии готовят конструкции для строительства моста через Транссиб в районе улицы Монтажников.

Увеличение объемов более чем на 50% на предприятии связывают с ростом производительности труда. Уже второй год заводчане участвуют в соревнованиях на лучшие производственные показатели. Передовики получают не только моральное удовлетворение от победы. Все сотрудники предприятия обеспечены бесплатным горячим питанием, на работу и с работы ездят транспортом предприятия, для особо ценных кадров руководство ежегодно покупает квартиры. Да и на уровень заработной платы здесь не жалуются.

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