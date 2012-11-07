Как зарегистрировать гараж или теплицу

Недвижимость – это не только земля и дом, любые другие постройки также требуют регистрации. О том, как зарегистрировать все, что на участке построено, начиная от дачного домика, бани, гаража и заканчивая теплицами, расскажут специалисты.
8 ноября 2012 года в Управлении Росреестра по Тюменской области состоится прямая телефонная линия по теме «Обеспечение установленного порядка государственной регистрации прав на объекты недвижимости нежилого назначения». Ее участники узнают много нового об оформлении недвижимости, в том числе как воспользоваться упрощенным порядком регистрации документов в рамках «дачной амнистии».
Звоните по телефону прямой линии (3452) 43-28-43 с 11.00 до 12.00 часов. На ваши вопросы ответит начальник отдела государственной регистрации прав на нежилые объекты недвижимости Управления Росреестра по Тюменской области Нина Ивановна Воронина, информирует пресс-центр ведомства.