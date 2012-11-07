Как зарегистрировать гараж или теплицу

Недвижимость – это не только земля и дом, любые другие постройки также требуют регистрации. О том, как зарегистрировать все, что на участке построено, начиная от дачного домика, бани, гаража и заканчивая теплицами, расскажут специалисты.

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