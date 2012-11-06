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За строительство без документов - штраф полмиллиона рублей

6 ноября 2012, 13:03
В Тобольске обнаружен дом, который строился без разрешительной документации. Местная прокуратура оштрафовала застройщика на полмиллиона рублей.

В ходе надзорных мероприятий прокуратура Тобольска выявила нарушения градостроительного законодательства и установила, что ООО «Артель-С» в отсутствие разрешения на строительство приступило к возведению двух жилых многоквартирных домов по улице Кирова. Поскольку разрешение на строительство является подтверждением соответствия проектной документации требованиям градостроительного плана земельного участка и дает застройщику право осуществлять строительство, работы начаты вопреки закону.

В связи с чем прокуратура города возбудила против ООО «Артель-С» административное дело по ч.1 ст. 9.5 КоАП РФ (нарушение установленного порядка строительства объекта). По результатам его рассмотрения арбитражный суд Тюменской области подверг организацию штрафу в размере 500 тысяч рублей.

В настоящее время, как сообщает областная прокуратура, ООО «Артель-С» получило разрешение на строительство.

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