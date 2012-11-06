За строительство без документов - штраф полмиллиона рублей

В ходе надзорных мероприятий прокуратура Тобольска выявила нарушения градостроительного законодательства и установила, что ООО «Артель-С» в отсутствие разрешения на строительство приступило к возведению двух жилых многоквартирных домов по улице Кирова. Поскольку разрешение на строительство является подтверждением соответствия проектной документации требованиям градостроительного плана земельного участка и дает застройщику право осуществлять строительство, работы начаты вопреки закону.