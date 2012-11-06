Ильдар Хусаинов расскажет про франшизу

В «Клубе миллионеров» новая тема для обсуждения: что такое франшиза и стоит ли ее приобретать. На мероприятии обсудят плюсы и минусы франчайзинга, а также принципы ведения успешного бизнеса.
Спикером выступит директор регионального агентства недвижимости «Этажи» Ильдар Хусаинов. За 12 лет компания стала лидером рынка недвижимости в УРФО. С мая текущего года компания запустила франшизу, поставив перед собой цель развить сеть агентств недвижимости по СНГ. Сегодня «Этажи» активно присутствуют в 15 городах России. Головной офис компании находится в Тюмени. Компания является постоянным членом Российской Гильдии Риэлторов.
«Клуб будущих миллионеров» собирается каждый вторник в «Антикафе Freedom», в 20-00. Молодые люди, мечтающие о собственном бизнесе встречаются с известными бизнес-лидерами Тюмени. Возможно вскоре, благодаря клубу, появятся новые имена в списках бизнес-элиты региона.