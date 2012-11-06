Ильдар Хусаинов расскажет про франшизу

В «Клубе миллионеров» новая тема для обсуждения: что такое франшиза и стоит ли ее приобретать. На мероприятии обсудят плюсы и минусы франчайзинга, а также принципы ведения успешного бизнеса.

Сюжет Недвижимость