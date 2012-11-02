Тюменский Росреестр в праздники работать не будет

В пятницу, 2 ноября, отдел приёма-выдачи документов в Тюмени по улицам М.Горького, 76 и 74 будут работать с 8.30 до 19.00 часов. Отдел выдачи информации о зарегистрированных правах (улица М.Горького, 76) - с 8:30 до 19:00 часов.