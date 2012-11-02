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Тюменский Росреестр в праздники работать не будет

2 ноября 2012, 08:43
Управление Росреестра по Тюменской области сообщает, что в связи с праздником – Днём народного единства, 3, 4, и 5 ноября приём-выдача документов осуществляться не будет. Работа ведомства возобновится 6 ноября.

Управление Росреестра по Тюменской области сообщает, что в связи с государственным праздником – Днём народного единства, 3, 4, и 5 ноября приём-выдача документов осуществляться не будет. Работа ведомства возобновится 6 ноября.

В пятницу, 2 ноября, отдел приёма-выдачи документов в Тюмени по улицам М.Горького, 76 и 74 будут работать с 8.30 до 19.00 часов. Отдел выдачи информации о зарегистрированных правах (улица М.Горького, 76) - с 8:30 до 19:00 часов.

Приём заявителей в отделах Управления Росреестра по Тюменской области возобновится 6 ноября и далее будет проходить в обычном режиме.

#Новости#Праздники#Тюменский росреестр#Недвижимость#Женя#Общество
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