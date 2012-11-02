Генплан города Тюмени будут снова корректировать?

Настоящим Генпланом предполагается, что численность населения областного центра будет расти. К 2040 году она составит 800 тысяч или даже 1 млн человек. В связи с этим городу требуется грамотно организовать пространство, чтобы не захлебнуться в плотной застройке и не задохнуться в автомобильных пробках. Для этого важно сбалансировать объекты делового, промышленного и жилого назначения, образовать несколько подцентров, организовать дорожное движение, а также увеличить площадь зеленых насаждений.