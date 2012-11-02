Генплан города Тюмени будут снова корректировать?

Генеральный план города Тюмени, принятый в сентябре 2012 года, возможно, будут вновь корректировать уже года через 4. Так считает главный архитектор компании-разработчика документа ИТП «Град» Ирина Стуканева.
На публичной лекции, посвящённой концепции Генерального плана города Тюмени, она привела примеры других городов, где постоянно вносят изменения в градостроительный документ. «Важно постоянно поддерживать документ, вносить в него изменения, чтобы потом не потребовалось вновь большой трудоемкой работы», - объясняет специалист.
Основная задача Генерального плана – переоценка качественных и количественных параметров развития города в соответствии с социально-экономическим развитием Тюмени, а также определение зон размещения объектов местного, регионального и федерального значения. Документ не предполагает точного назначения конкретного объекта, он показывает зоны, где должны размещаться определенного типа объекты: зеленые зоны, промышленные, жилые, деловые и т.д. За установление красных линий в границах функциональных зон в ответе проекты планировки, которые уже разработаны. А конкретные параметры объектов, находящихся в зонах, регламентируются правилами застройки и землепользования. Последний документ будут дорабатываться теперь, после принятия Генерального плана.
Настоящим Генпланом предполагается, что численность населения областного центра будет расти. К 2040 году она составит 800 тысяч или даже 1 млн человек. В связи с этим городу требуется грамотно организовать пространство, чтобы не захлебнуться в плотной застройке и не задохнуться в автомобильных пробках. Для этого важно сбалансировать объекты делового, промышленного и жилого назначения, образовать несколько подцентров, организовать дорожное движение, а также увеличить площадь зеленых насаждений.
При этом Генплан предлагает и конкретные решения: вынос делового центра на периферию; организацию трамвайной линии, которая будет образовывать круг в центре города с тупиковой веткой в заречной части областного центра; создание скверов, парков с определённым значением, например, экстремальных видов спорта; развитие сети велосипедного транспорта, в том числе создание велотрассы вокруг города для организации велосоревнований и развития спорта.
Отметим, что на мероприятие, где обсуждался принятый документ, пришло порядка 100 человек. Значит, вопрос развития города интересует все больше горожан.