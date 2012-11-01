nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

«Липового» гендиректора стройкомпании оштрафовали на 5 тысяч рублей

1 ноября 2012, 15:30
За невыплату зарплаты своим работникам генерального директора ООО Строительная компания «Вершина» суд лишил должности. А он продолжил руководить, за что поплатился штрафом.

За невыплату зарплаты своим работникам генерального директора ООО Строительная компания «Вершина» суд лишил должности. А он продолжил руководить, за что поплатился штрафом.

Как информирует областная прокуратура, в мае с.г. мировой суд дисквалифицировал генерального директора ООО Строительная компания «Вершина» сроком на 1 год за невыплату зарплаты своим работникам. Между тем, он, как ни в чем не бывало, продолжал руководить данным предприятием. Прокуратура Ленинского округа г. Тюмени этот момент выявила и возбудила административное дело по ч.1 ст. 14.23 КоАП РФ (осуществление дисквалифицированным лицом деятельности по управлению юридическим лицом). По результатам рассмотрения дела мировой суд подверг его штрафу в размере 5 тысяч рублей.

Прокуратура взяла на контроль исполнение директором судебного решения о лишении его должности.

#Новости#Невыплата зарплаты#Прокуратура Тюменской области#Недвижимость#Женя#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25