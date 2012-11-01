«Липового» гендиректора стройкомпании оштрафовали на 5 тысяч рублей

Как информирует областная прокуратура, в мае с.г. мировой суд дисквалифицировал генерального директора ООО Строительная компания «Вершина» сроком на 1 год за невыплату зарплаты своим работникам. Между тем, он, как ни в чем не бывало, продолжал руководить данным предприятием. Прокуратура Ленинского округа г. Тюмени этот момент выявила и возбудила административное дело по ч.1 ст. 14.23 КоАП РФ (осуществление дисквалифицированным лицом деятельности по управлению юридическим лицом). По результатам рассмотрения дела мировой суд подверг его штрафу в размере 5 тысяч рублей.