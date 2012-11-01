Чтобы разгрузить дороги города, нужно создавать деловые подцентры

«Я с трудом могу представить последствий деловой застройки в «Плеханово», - считает руководитель ГК «Денова» Наталья Девяткова. По ее словам, областному центру уже достаточно офисных центров в целом. Только за последние пару лет здесь введено, по ее словам, 193 тысяч квадратных метров качественных офисных помещений. «Вы закладываете основу для появления новых пробок. Тот же «Тюмень-Сити» станет тем местом, куда со всего города будут ехать люди», - продолжил Дмитрий Кошелев, представитель общественной организации.