Чтобы разгрузить дороги города, нужно создавать деловые подцентры

Разработчики Генплана города Тюмени предлагают создание деловых подцентров для разгрузки транспортных потоков – некие крупные бизнес-кластеры, органично встроенные в транспортную систему. О новом, уже принятом Генеральном плане города, рассказывали представители компании-разработчика ИТП «Град» (Омск) накануне на публичной лекции.
Развивая систему подцентров, разработчики надеются сократить потоки людей с окраин города в его центр. Каждый подцентр должен выполнять различные функции для удобства жителей. Напомним, такое предложение уже звучало от тюменских архитекторов.
Например, «Градом» предложен проект подцентра «Тюмень-Сити» на месте существующего аэропорта «Плеханово».
«Я с трудом могу представить последствий деловой застройки в «Плеханово», - считает руководитель ГК «Денова» Наталья Девяткова. По ее словам, областному центру уже достаточно офисных центров в целом. Только за последние пару лет здесь введено, по ее словам, 193 тысяч квадратных метров качественных офисных помещений. «Вы закладываете основу для появления новых пробок. Тот же «Тюмень-Сити» станет тем местом, куда со всего города будут ехать люди», - продолжил Дмитрий Кошелев, представитель общественной организации.
По мнению главного архитектора ИТП «Град» Ирины Стуканевой, территория «Тюмень-Сити» расположена таким образом, что не нужно будет ехать в эту точку через центр города и массу светофоров. Площадь аэропорта «Плеханово» находится у транспортного кольца, что позволяет легко добираться туда из многих точек города.
Отметить стоит, что у аэропорта «Плеханово» есть владельцы, которые, возможно, не поддерживают предложение Генплана.