В Тюмени впервые построен дом для сотрудников органов безопасности

Торжественное открытие состоялось 30 октября. Традиционную красную ленточку перерезали губернатор Тюменской области Владимир Якушев и начальник РУФСБ России по Тюменской области генерал-майор Вадим Пятилетов.
«Строительство дома позволило глобально решить жилищную проблему для сотрудников силовых ведомств региона», – отметил губернатор. А генерал-майор поблагодарил руководство области за оказанную поддержку и высокий уровень доверия. Поздравил с новосельем военнослужащих органов безопасности и пожелал успехов и Главный федеральный инспектор в Тюменской области Андрей Руцинский.
В составе 12-этажного жилого дома 72 квартиры.Работы по строительству дома начались в июне 2010 года, генеральным подрядчиком выступило ООО «Стройуниверсал» (г. Екатеринбург). Сейчас дом введен в эксплуатацию, сообщили в пресс-службе РУФСБ России по Тюменской области.