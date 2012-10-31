В Тюмени впервые построен дом для сотрудников органов безопасности

В составе 12-этажного жилого дома 72 квартиры.Работы по строительству дома начались в июне 2010 года, генеральным подрядчиком выступило ООО «Стройуниверсал» (г. Екатеринбург). Сейчас дом введен в эксплуатацию, сообщили в пресс-службе РУФСБ России по Тюменской области.