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В Тюмени впервые построен дом для сотрудников органов безопасности

31 октября 2012, 09:02
В областном центре появился новый дом, предназначенный для проживания сотрудников РУФСБ России по Тюменской области, военной контрразведки и Пограничной службы ФСБ России. Многоэтажка такого назначения появилась в городе впервые.

Торжественное открытие состоялось 30 октября. Традиционную красную ленточку перерезали губернатор Тюменской области Владимир Якушев и начальник РУФСБ России по Тюменской области генерал-майор Вадим Пятилетов.

«Строительство дома позволило глобально решить жилищную проблему для сотрудников силовых ведомств региона», – отметил губернатор. А генерал-майор поблагодарил руководство области за оказанную поддержку и высокий уровень доверия. Поздравил с новосельем военнослужащих органов безопасности и пожелал успехов и Главный федеральный инспектор в Тюменской области Андрей Руцинский.

В составе 12-этажного жилого дома 72 квартиры.Работы по строительству дома начались в июне 2010 года, генеральным подрядчиком выступило ООО «Стройуниверсал» (г. Екатеринбург). Сейчас дом введен в эксплуатацию, сообщили в пресс-службе РУФСБ России по Тюменской области.

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