Тюменцы не хотят менять городские квартиры на загородные дома

По оценкам агентства, спрос на загородную недвижимость в этом году относительно предыдущего увеличился в 2,2 раза. Это значительный рывок для рынка, куда вышли в последние годы масса объектов-предложений. Но, «есть такой легкий минус: загородная недвижимость - это второе жилье. Нет такой тенденции, чтобы продать квартиру в городе и жить в загородном жилье», - отметил Ильдар Борисович.