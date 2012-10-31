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Тюменцы не хотят менять городские квартиры на загородные дома

31 октября 2012, 10:30
Несмотря на то, что спрос на загородную недвижимость в 2012 году значительно вырос, она не становится постоянным местом жительства, оставаясь «вторым жильем».

Несмотря на то, что спрос на загородную недвижимость в 2012 году значительно вырос, она не становится постоянным местом жительства, оставаясь «вторым жильем». О такой тенденции рассказал на круглом столе «Кому в Тюмени жить хорошо: новые аспекты квартирного вопроса», директор регионального агентства недвижимости «Этажи» Ильдар Хусаинов.

По оценкам агентства, спрос на загородную недвижимость в этом году относительно предыдущего увеличился в 2,2 раза. Это значительный рывок для рынка, куда вышли в последние годы масса объектов-предложений. Но, «есть такой легкий минус: загородная недвижимость - это второе жилье. Нет такой тенденции, чтобы продать квартиру в городе и жить в загородном жилье», - отметил Ильдар Борисович.

Конечно, объемы ипотечного кредитования на загородную недвижимость также растут последнее время. Эту информацию подтверждает и ряд банков.

Фото взято здесь

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