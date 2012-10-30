Жильцам домов-памятников требуется помощь властей

Учесть стоит и тот факт, что подавляющее большинство жилых помещений в домах объектах культурного наследия при передаче в собственность гражданам в порядке приватизации уже нуждалось в проведении капитальных ремонтов, восстановительных и реставрационных работах. Согласно Федеральному закону «О приватизации…» за органами местного самоуправления сохраняется обязанность по проведению капитального ремонта не исполненная на момент приватизации жилого помещения. Между тем, положения данного закона в полной мере не реализуются.