Жильцам домов-памятников требуется помощь властей

В регионе насчитывается 86 многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия и нуждающихся в капитальном ремонте или признанных аварийными. В них проживает 503 семьи, информирует областная прокуратура.
Ведомство провело проверку соблюдения прав граждан на комфортное проживание в таких домах. Согласно Федеральному закону «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» собственник объекта культурного наследия несет бремя содержания принадлежащего ему объекта культурного наследия. Но очевидно, что граждане-собственники квартир в жилых объектах такого рода не в состоянии за счет собственных средств произвести дорогостоящие реставрационные и восстановительные работы.
Если собственники обычных многоквартирных домов имеют право претендовать на субсидии областного правительства на капремонт зданий, то жители домов-памятников такой возможности даже не имеют.
Учесть стоит и тот факт, что подавляющее большинство жилых помещений в домах объектах культурного наследия при передаче в собственность гражданам в порядке приватизации уже нуждалось в проведении капитальных ремонтов, восстановительных и реставрационных работах. Согласно Федеральному закону «О приватизации…» за органами местного самоуправления сохраняется обязанность по проведению капитального ремонта не исполненная на момент приватизации жилого помещения. Между тем, положения данного закона в полной мере не реализуются.
Несвоевременное проведение ремонтных и восстановительных работ может привести к утрате объектов культурного наследия. В связи с этим прокурор Тюменской области направил Губернатору региона информацию, в которой предложил выработать систему правовых, организационных и финансовых мер, направленных на защиту прав граждан на комфортные условия проживания в домах - объектах культурного наследия и сохранение указанных объектов для будущих поколений.