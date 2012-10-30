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Ввод жилья в области приходится притормаживать

30 октября 2012, 11:29
Строительство жилья на юге Тюменской области идет такими быстрыми темпами, что местные власти даже немного сдерживают такую активность, делая особый упор на качество строений.

По информации заместителя начальника Главного управления строительства Тюменской области Андрея Басова, если в 2005 году ввод жилья составлял 500-600 тысяч квадратных метров, то в прошлом году он составил 1 млн 222 тысячи квадратных метров. «За 9 месяцев 982 тысячи квадратных метров жилья уже введено. Можно сказать, что поставленная планка - 1 млн 270 тысяч квадратных метров - будет превышена даже при максимальном сдерживании ввода жилья», - сообщил он на круглом столе в пятницу «Кому в Тюмени жить хорошо: новые аспекты квартирного вопроса».

«Областное правительство старается несколько затормозить ввод жилья. Если ранее его чуть подтягивали, то сегодня развивают сдерживающие факторы, обращая внимание на то, чтобы жилье было комфортно, доделано 100%, без замечаний и т.д.», - отметил Басов.

При этом Тюменская область продолжает организовывать множество мероприятий для стимулирования жилищного строительства – это ведение мероприятий по энергоэффективности; оснащение сетями площадок под строительство, как индивидуального жилья, так и многоэтажного; проведение аукционов и заключение договоров на аренду земельных участков, в том числе с привлечением федеральных земель; поддержка платежеспособного спроса, в том числе с помощью ипотечного кредитования, а также обеспечения жильем отдельных категорий граждан, в том числе с помощью одной и популярных программ, которая получила краткое название «молодая семья».

#Новости#Молодая семья#Ввод жилья#Андрей басов#Усть-Тегусское месторождение#Жилищные программы#Недвижимость#Женя#Общество
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