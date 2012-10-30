Ввод жилья в области приходится притормаживать

При этом Тюменская область продолжает организовывать множество мероприятий для стимулирования жилищного строительства – это ведение мероприятий по энергоэффективности; оснащение сетями площадок под строительство, как индивидуального жилья, так и многоэтажного; проведение аукционов и заключение договоров на аренду земельных участков, в том числе с привлечением федеральных земель; поддержка платежеспособного спроса, в том числе с помощью ипотечного кредитования, а также обеспечения жильем отдельных категорий граждан, в том числе с помощью одной и популярных программ, которая получила краткое название «молодая семья».