Аренда жилья иногда выгоднее, чем покупка

«Если рынок продажи вырос примерно на 15%, то рынок аренды так сильно не вырос. Это говорит о том, что граждан больше интересует продажа и покупка недвижимости. Хотя экономически целесообразнее иногда взять жилье в аренду, - сообщил риэлтор на круглом столе «Кому в Тюмени жить хорошо: новые аспекты квартирного вопроса», - Больше это заметно на рынке северных городов, где цена за квадратный метр гораздо выше, чем в Тюмени, например 70-80 тысяч рублей. Тем не менее, люди предпочитают переплачивать, но иметь гарантию – собственное жилье».