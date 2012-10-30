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Аренда жилья иногда выгоднее, чем покупка

30 октября 2012, 12:26
Тюменский рынок аренды сильно вырос в прошлом году. В этом – сбавил темпы. Хотя экономически целесообразнее иногда взять жилье в аренду.

Тюменский рынок аренды сильно вырос в прошлом году. В этом – сбавил темпы. Хотя экономически целесообразнее иногда взять жилье в аренду, считает директор регионального агентства недвижимости «Этажи» Ильдар Хусаинов.

«Если рынок продажи вырос примерно на 15%, то рынок аренды так сильно не вырос. Это говорит о том, что граждан больше интересует продажа и покупка недвижимости. Хотя экономически целесообразнее иногда взять жилье в аренду, - сообщил риэлтор на круглом столе «Кому в Тюмени жить хорошо: новые аспекты квартирного вопроса», - Больше это заметно на рынке северных городов, где цена за квадратный метр гораздо выше, чем в Тюмени, например 70-80 тысяч рублей. Тем не менее, люди предпочитают переплачивать, но иметь гарантию – собственное жилье».

Ильдар Борисович также отметил, что в областном центре по-прежнему значительный процент покупателей с ХМАО и ЯНАО. Это он объясняет тем, что там можно продать квартиру, а в Тюмени купить на эти деньги, грубо говоря, две квартиры. Стоимость квадратного метра в северных городах, по информации агентства, около 100 тысяч рублей за квадратный метр.

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