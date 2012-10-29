Все больше молодых семей хотят стать участниками жилищной программы

Когда программа стартовала, участников было до 500 семей, а на участие в 2012 году поступило более 5 000 заявлений, а на 2013 – 10 000, сообщил чиновник. «Мы, конечно, рады, - люди ее [программу] приняли, она имеет результат. И в то же время мы понимаем, что это деньги, которые сегодня поступают на строительный рынок и повышают спрос на то жилье, которое есть на рынке Тюменской области», - высказался Андрей Басов.