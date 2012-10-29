Все больше молодых семей хотят стать участниками жилищной программы

Программа «Обеспечение жильем молодых семей» бьет все рекорды по числу претендентов на участие. Количество заявок на 2013 год составляет около 10 тысяч семей. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления строительства Андрей Басов на круглом столе «Кому в Тюмени жить хорошо: новые аспекты квартирного вопроса», организованном агентством «ФедералПресс».
Когда программа стартовала, участников было до 500 семей, а на участие в 2012 году поступило более 5 000 заявлений, а на 2013 – 10 000, сообщил чиновник. «Мы, конечно, рады, - люди ее [программу] приняли, она имеет результат. И в то же время мы понимаем, что это деньги, которые сегодня поступают на строительный рынок и повышают спрос на то жилье, которое есть на рынке Тюменской области», - высказался Андрей Басов.
Печально то, что в обращениях участников программы сообщается, что, как только реализация программы начинается, цены на квартиры взлетают, отметил замначальника ГУС. «В итоге денег на планированное жилье не хватает. В этом плане мы получаем не совсем адекватный результат, - говорит он, - Изучая этот момент, хотелось бы выдавать свидетельства в тот момент, когда на рынке затишье. Но, учитывая, что выдача свидетельств привязана к федеральным средствам, этого дождаться никак нельзя. Максимум, что мы можем сделать – побудить застройщиков строить больше».
Разрешение этого недостатка зависит от самих людей, уверен директор агентства недвижимости «Этажи» Ильдар Хусаинов. Он считает, что сейчас этот вопрос не такой острый, как был годами ранее. Свидетельство на право получения субсидии действует 9 месяцев и необязательно в первые дни бежать за квартирой. «По моим оценкам, 45% участников купили квартиры в январе – марте. Спокойно дождались необходимых квартир», - сообщил представитель риэлторского сообщества. Также, отметил он, исчезла проблема недоверия продавцов к программе. Если раньше люди категорически отказывались продавать квартиру участнику госпрограммы, то сегодня они уверены, что деньги будут точно перечислены, никаких проволочек здесь не будет.
Напомним, программа «Молодая семья» не предусматривает выделение полной суммы на квартиру. Размер субсидии составляет до 40% от расчетной стоимости жилья. Остальные средства – либо собственные, либо заемные. По инфрмации Ильдара Хусаинова, в 85% случаев участники программы привлекают кредитные средства.