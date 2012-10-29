Горожан приглашают обсудить утвержденный Генплан города

«Общество нуждается в этой информации, ведь это позволяет и планировать свою жизнь, свою деятельность в обозримом будущем, и более терпимо относиться к существующим сегодня проблемам. Именно поэтому мы считаем, что презентация окончательной версии Генерального плана Тюмени в формате «публичные лекции» из уст представителей администрации города, в частности - департамента градостроительной политики актуальна и необходима», - говорит заместитель генерального директора по коммерции группы компаний «ТИС» Светлана Утешева.