Горожан приглашают обсудить утвержденный Генплан города

«Генеральный план Тюмени: стратегический вектор развития города и строительной отрасли» - так звучит тема публичной лекции, на которую приглашаются все желающие.
Напомним, что в конце сентября депутаты Тюменской городской Думы приняли последнюю версию Генерального плана развития города Тюмени. Но появилось ли у общества и у сообществ (журналистского, строительного, архитектурного) понимание и ясность – как будет развиваться город в ближайшем будущем? Является ли Генплан стратегическим документом для города? И если да, то каковы механизмы его реализации?
«Общество нуждается в этой информации, ведь это позволяет и планировать свою жизнь, свою деятельность в обозримом будущем, и более терпимо относиться к существующим сегодня проблемам. Именно поэтому мы считаем, что презентация окончательной версии Генерального плана Тюмени в формате «публичные лекции» из уст представителей администрации города, в частности - департамента градостроительной политики актуальна и необходима», - говорит заместитель генерального директора по коммерции группы компаний «ТИС» Светлана Утешева.
В качестве лекторов приглашены директор департамента градостроительной политики администрации города Тюмени Олег Ковтун и экс-главный инженер института территориального развития «Град» Сергей Фигуренко. Департамент под началом Олега Вячеславовича занимался непосредственной работой и контролем над выполнением работ по последней версии Генерального плана развития города Тюмени, институт же занимался непосредственно комплексным проектом по разработке градостроительной документации на территорию города Тюмени. Участие также примет глава города Тюмени Александр Моор.
Диалог-площадка «Публичные лекции», организованная Тюменским государственным архитектурно-строительным университетом, еженедельником о недвижимости «Квартирный Вопрос» и ГК «ТИС» приглашают 31 октября 2012 года на очередную встречу. Начало лекции в 16:00, она пройдет в зале заседаний ТюмГАСУ, ул. Луначарского, 2 - 2 этаж (в главном корпусе).