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На Заводе ЖБИ-5 торжество: выпущено 2 млн квадратных метров плит

26 октября 2012, 17:01
В производственном корпусе завода ЖБИ-5 сегодня состоялось торжественное мероприятие, посвященное юбилейному выпуску пустотных плит перекрытия – 2 000 000 квадратных метров.

В производственном корпусе завода ЖБИ-5 сегодня состоялось торжественное мероприятие, посвященное юбилейному выпуску пустотных плит перекрытия – 2 000 000 квадратных метров.

Сегодня Завод ЖБИ-5 – один из ведущих производителей качественных железобетонных изделий Тюменской области. Курс на кардинальную реконструкцию, взятый коллективом предприятия 8 лет назад, оправдал все ожидания. В январе 2005 года произведен запуск в эксплуатацию первой финской технологической линии по производству многопустотных плит перекрытия безопалубочного формования. Выпуск 2 000 000 метров квадратных плит перекрытия – знаменательная веха в истории коллектива Завода ЖБИ 5. В юбилейной цифре есть частица вклада каждого работника предприятия – всех тех, кто совершенствует технологию, производит плиты, проверяет качество, организовывает работу.

В рамках мероприятия Завод поздравили почетные гости – представители власти. Они пожелали сотрудникам и руководству новых успехов, великих достижений.

Работников Завода ЖБИ-5 торжественно наградили наградами Министерства регионального развития РФ, Тюменской областной Думы, Администрации города Тюмени и наградами Завода.

В празднике приняли участие более 150 человек. Среди приглашенных генеральные директора фирм-партнеров и фирм-клиентов: ЗАО «Загрос», ЗАО «ТюменьСпецСтрой», ООО «Запсибгазпром-Газификация», УК «Дина», ЗАО «Тюменьтел» и другие.

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