На Заводе ЖБИ-5 торжество: выпущено 2 млн квадратных метров плит

Сегодня Завод ЖБИ-5 – один из ведущих производителей качественных железобетонных изделий Тюменской области. Курс на кардинальную реконструкцию, взятый коллективом предприятия 8 лет назад, оправдал все ожидания. В январе 2005 года произведен запуск в эксплуатацию первой финской технологической линии по производству многопустотных плит перекрытия безопалубочного формования. Выпуск 2 000 000 метров квадратных плит перекрытия – знаменательная веха в истории коллектива Завода ЖБИ 5. В юбилейной цифре есть частица вклада каждого работника предприятия – всех тех, кто совершенствует технологию, производит плиты, проверяет качество, организовывает работу.