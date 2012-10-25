Жилищное строительство – огромные сдвиги в лучшую сторону

Сегодня губернатор Тюменской области Владимир Якушев в ежегодном послании областной Думе «О положении дел в Тюменской области» дал оценку жилищному строительству. Известно, что темпы строительства в регионе высоки.
«Именно в контексте социальной проблематики я считаю нужным сказать о жилищном строительстве, потому что право на доступное и вместе с тем качественное жилище относится к числу фундаментальных прав человека. Пять лет назад наша область представляла собой в этом отношении непочатый край; и мы видим огромные сдвиги в лучшую сторону. С 2008 года в области ежегодно вводится более 1 млн квадратных метров жилья, что в расчете на одного жителя в 1,5–2 раза превышает аналогичный показатель и по Уральскому федеральному округу, и по России в целом. Этот темп мы будем удерживать. Вместе с тем повышенное внимание теперь будет уделяться комплексному, сбалансированному развитию застраиваемых территорий, созданию на них комфортной среды человеческого существования. Время «вала» заканчивается; настает время достойного качества жизни», - говорится в послании губернатора.
Совсем недавно эти слова подтвердил замгубернатора Евгений Заболотный. «Сейчас мы вышли на 0,9 квадратного метра на 1 жителя области и приближаемся к показателю 1 квадратный метр на человека. Это тот показатель, который позволяет нормально держать рынок жилья», - сообщил он.
В послании Владимир Якушев напомнил также, что в области модернизируется производство строительных материалов. В качестве примера он привел Ялуторовский завод «Поревит», тюменский завод «Кнауф», возводимый «Эм-Си Баухеми» завод в поселке Каскара Тюменского района.
«Есть хорошие проекты в деревообработке, уже сейчас дающие конкурентоспособную, отвечающую мировым стандартам продукцию с высокой добавленной стоимостью, – Тюменский фанерный завод, Заводоуковский лесной комплекс компании «Загрос», только что введенный в эксплуатацию Голышмановский лесоперерабатывающий завод компании «Рашфор», - отметил губернатор.