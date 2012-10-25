Жилищное строительство – огромные сдвиги в лучшую сторону

«Именно в контексте социальной проблематики я считаю нужным сказать о жилищном строительстве, потому что право на доступное и вместе с тем качественное жилище относится к числу фундаментальных прав человека. Пять лет назад наша область представляла собой в этом отношении непочатый край; и мы видим огромные сдвиги в лучшую сторону. С 2008 года в области ежегодно вводится более 1 млн квадратных метров жилья, что в расчете на одного жителя в 1,5–2 раза превышает аналогичный показатель и по Уральскому федеральному округу, и по России в целом. Этот темп мы будем удерживать. Вместе с тем повышенное внимание теперь будет уделяться комплексному, сбалансированному развитию застраиваемых территорий, созданию на них комфортной среды человеческого существования. Время «вала» заканчивается; настает время достойного качества жизни», - говорится в послании губернатора.