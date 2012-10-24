В Тюмени построят свой «Manhattan»

На пересечении улиц Осипенко и Водопроводной начинается строительство нового комплекса группы компаний «ТИС» - «Manhattan».
«Такого в Тюмени еще не было, - уверена директора по коммерции группы компаний Светлана Утешева, - Он функционален, удобен, продуман – от инфраструктуры до управления. Самое главное – в проектировании комплекса, в частности, планировочных решений жилых помещений – приняли активное участие потенциальные покупатели квартир в комплексе. Они обсуждали, дискутировали, высказывали свои пожелания, визуализировали свои видения…. Да мы и сами в компании, практически полностью пересмотрев прежние подходы к проектированию, исходили в первую очередь от функции – насколько удобно и комфортно человек будет чувствовать себя в этом доме?».
Из анализа требований и предпочтений покупателей предыдущих проектов компании, специалисты пришли к выводу, что в приоритете у покупателя стоит месторасположение дома и функциональные планировочные решения квартиры. Второй определяющий фактор – организация жизненной среды, насколько все предусмотрено. Все остальное – инфраструктура, внешний облик дома, социальная среда, наличие или отсутствие различного рода хитроумных устройств – все это, если становится важным уже в процессе обживания территории.
Новый комплекс – это три 9-этажных дома. У каждой квартиры, расположенной на верхних этажах домов, есть свой выход на «эксплуатируемую кровлю». Для автомобилей предусмотрен паркинг. По заверению компании, его будет достаточно для жильцов. Дворовая территория будет насыщена спортивными сооружениями, большой детской площадкой и четко разделена на места проведения свободного времени детей, подростков, взрослых, а также владельцев собак.
Ввод комплекса в эксплуатацию намечен на 2 квартал 2014 года. Строительные работы начнутся на площадке со дня на день, она уже очищена от сноса. Старт продаж запланирован в ноябре этого года.