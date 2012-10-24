В Тюмени построят свой «Manhattan»

«Такого в Тюмени еще не было, - уверена директора по коммерции группы компаний Светлана Утешева, - Он функционален, удобен, продуман – от инфраструктуры до управления. Самое главное – в проектировании комплекса, в частности, планировочных решений жилых помещений – приняли активное участие потенциальные покупатели квартир в комплексе. Они обсуждали, дискутировали, высказывали свои пожелания, визуализировали свои видения…. Да мы и сами в компании, практически полностью пересмотрев прежние подходы к проектированию, исходили в первую очередь от функции – насколько удобно и комфортно человек будет чувствовать себя в этом доме?».