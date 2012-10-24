В Тюмени начали реконструировать «Рощино». Аэропорт работает в обычном режиме

О начале реконструкции аэропорта «Рощино» рассказал сегодня, 24 октября, заместитель губернатора Тюменской области Евгений Заболотный. Он напомнил, что в 2011 году в послании региональному парламенту Владимир Якушев поставил задачу реконструкции «воздушных ворот» областной столицы. По мнению губернатора, современный аэропорт может стать важнейшим конкурентным преимуществом региона.
«Дело не должно ограничиться косметическими улучшениями, - подчеркнул глава области, – следует стимулировать возникновение на базе «Рощино» целого блока инфраструктурных проектов, встроенных в общий план развития Тюмени как крупного транспортно-логистического узла».
Евгений Заболотный пояснил, что подготовительный этап реконструкции завершен - разработан проект будущего комплекса, он прошел все необходимые экспертизы и согласования, теперь строители приступили к масштабным работам, передает пресс-служба главы региона.
«Конкурс выиграла известная и авторитетная строительная компания «Мостострой – 12». По плану, реконструкция должна завершиться в 2016 году, однако подрядчики обещают справиться быстрее», - уточнил заместитель губернатора. Хотя ранее губернатор области заявлял, что готов аэропорт будет в 2017 году.
Особое внимание при модернизации аэропорта Тюмени, по словам замгубернатора, уделяется безопасности пассажиров и воздушной техники. Следует добавить, что в 2011 году за счет выделенных из областного бюджета средств был проведен капитальный ремонт аэродромной части аэропорта – обновлению подверглись рулежные дорожки. В 2013 году планируется приступить к реконструкции взлетно-посадочной полосы. Следующий этап работ - модернизация аэровокзального комплекса.
Проектная документация на реконструкцию «Рощино» разработана, получено положительное заключение в ФАУ «Главгосэкспертиза России». Необходимые согласования проектная документация прошла в Минрегионразвития РФ и в Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиация). На сегодняшний день уже заключен контракт с генподрядчиком, который приступил к выполнению работ.
Модернизация аэропорта будет проведена в два этапа. В рамках первого - реконструкции подвергнутся газовая котельная, сети водоснабжения и канализации. Второй этап предусматривает реконструкцию самого здания аэровокзала, сетей газоснабжения, а также благоустройство привокзальной площади и перрона. Все работы подрядчик будет вести параллельно. В результате Тюмень получит современный, удобный для пассажиров и отвечающий международным требованиям воздушный комплекс.
Если сейчас площадь здания аэровокзала составляет порядка 6 тысяч квадратных метров, то после реконструкции она составит более 25 тысяч кв.м. Увеличится и пропускная способность аэропорта. Сейчас он может пропускать 250 человек в час, после реконструкции эта цифра вырастет до 800. В среднем за день проходит 4, 5 тыс. пассажиров. 38% вылетают по международным линиям. Появятся в аэропорту и крытые телескопические трапы, которые позволят пассажирам проходить на посадку, не выходя на улицу. Всего их будет пять. Рядом с аэровокзалом будут построены дополнительные автостоянки, станет удобной и подъездная дорога к аэропорту.
Реконструкция аэровокзала и прилегающей площади, а также инженерных сетей рассчитана на четыре года. В соответствии с заключенным контрактом, работы будут завершены в середине 2016 года. Сегодня они идут строго по согласованному графику, сохраняя при этом рабочий ритм «Рощино».