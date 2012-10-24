В Тюмени начали реконструировать «Рощино». Аэропорт работает в обычном режиме

Если сейчас площадь здания аэровокзала составляет порядка 6 тысяч квадратных метров, то после реконструкции она составит более 25 тысяч кв.м. Увеличится и пропускная способность аэропорта. Сейчас он может пропускать 250 человек в час, после реконструкции эта цифра вырастет до 800. В среднем за день проходит 4, 5 тыс. пассажиров. 38% вылетают по международным линиям. Появятся в аэропорту и крытые телескопические трапы, которые позволят пассажирам проходить на посадку, не выходя на улицу. Всего их будет пять. Рядом с аэровокзалом будут построены дополнительные автостоянки, станет удобной и подъездная дорога к аэропорту.