Памятники культурного наследия сносу не подлежат

Однако некоторые здания, которые являются памятниками, находятся в жутком состоянии. Но сносить их никто не будет. Варианта два: или реставрировать, используя сохранившиеся части зданий, либо полностью. Сносу они не подлежат. Такие здания могут быть вычеркнуты из реестра только постановлением правительства РФ, что маловероятно. Поэтому существуют памятники-призраки: по бумагам есть, а на самом деле - нет. В Тюменской области таких призраков пять. Сгоревшее здание на ул. Челюскинцев, 42 (через дорогу от тюменской филармонии) к этим призракам не относится. Сгоревшие бревна находятся на ответственном хранении на частной базе у арендатора. Проходит экспертиза. Возможно, что памятник архитектуры заново будет восстановлен в тех же параметрах.