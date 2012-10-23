Памятники культурного наследия сносу не подлежат

На юге Тюменской области масса памятников культурного наследия. Ежегодно на их реставрацию уходят бюджетные и частные средства. Но продолжают существовать в городе и памятники-призраки, которые на бумаге есть, а в реальности – нет.
Ежегодно на реставрацию археологических памятников Тюменской области уходит около миллиарда рублей. С 2006 по 2011 год отреставрировано 50 объектов, в том числе 16 объектов Тобольского кремля. В этом году планируют сдать 12 объектов. По затратам и по результативности в плане сохранения исторических памятников Тюменская область занимает одну из ведущих позиций, уступая Москве и Санкт-Петербургу, сообщает пресс-служба губернатора.
Сейчас на юге области находится 1300 памятников археологии, 654 из которых являются памятниками архитектуры. В ближайших на 2 - 3 года планах продолжить реконструкцию Абалакского монастыря, объектов тюремного замка и музея Романовых в Тобольске. Принято решение по зданию на улице Даудельной, где когда-то лежал в больнице Григорий Распутин. В ближайшей перспективе будут разработаны проекты реставрации.
Однако некоторые здания, которые являются памятниками, находятся в жутком состоянии. Но сносить их никто не будет. Варианта два: или реставрировать, используя сохранившиеся части зданий, либо полностью. Сносу они не подлежат. Такие здания могут быть вычеркнуты из реестра только постановлением правительства РФ, что маловероятно. Поэтому существуют памятники-призраки: по бумагам есть, а на самом деле - нет. В Тюменской области таких призраков пять. Сгоревшее здание на ул. Челюскинцев, 42 (через дорогу от тюменской филармонии) к этим призракам не относится. Сгоревшие бревна находятся на ответственном хранении на частной базе у арендатора. Проходит экспертиза. Возможно, что памятник архитектуры заново будет восстановлен в тех же параметрах.
Еще одно здание - на Дзержинского, 12, что напротив геофака ТюгГУ. Здесь возникли проблемы. Предварительно думали сделать косметический ремонт. Начали разбирать - выяснилось, что требуется большее вмешательство. Сейчас будет дорабатываться объем работ и определена дальнейшая стоимость реставрации.
Чуть дальше находится еще одно здание, которое относится к историческому наследию - на Челюскинцев, 1. Жители заречной части города, переезжая мост, каждый день наблюдают, как убывают бревна у деревянного дома. Здание находится в аварийном состоянии, и будет полностью восстанавливаться. Это наследие находится в частной собственности и будет восстанавливаться за счет хозяина, но под контролем государства.
Историческое наследие не всегда вызывает восторг у собственников. В Тобольске доходит до конфликтов. К примеру, в комплексе несколько домов. Три сносят как ветхое и аварийное жилье, а четвертый оставляют как историческую ценность: сносу не подлежит. Учитывая то, что после приватизации жители становятся собственниками, на них взваливается груз охранных обязательств, которые они обязаны выполнять. Так что быть владельцем архитектурного антиквариата непросто.