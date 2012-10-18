Обрушенный фасад дома на Мельникайте отремонтируют за счет бюджета

В 2012 году в план капремонта добавляется еще один дом – на улице Мельникайте, 129 к.1 в Тюмени. Два года назад у него обрушился фасад. Таким образом, число домов, в которых в этом году должны сделать капитальный ремонт, составило 406.

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