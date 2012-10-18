Обрушенный фасад дома на Мельникайте отремонтируют за счет бюджета

В 2012 году в план капремонта добавляется еще один дом – на улице Мельникайте, 129 к.1 в Тюмени. Два года назад у него обрушился фасад. Таким образом, число домов, в которых в этом году должны сделать капитальный ремонт, составило 406.
Это решение приняли сегодня депутаты Тюменской городской Думы на заседании постоянной комиссии по развитию жилищно-коммунального комплекса и благоустройству.
По информации жителей района, обрушение облицовочного кирпича произошло 15 мая 2010 года. Никто не пострадал. Через несколько дней строительная бригада укрепила фасад металлическими скобами. Дело до капитального ремонта дошло лишь в текущем году. По расчетам, сумма работ составит более 4 млн рублей.
Согласно статистике, работы по капитальному ремонту проведены в 2010 году в 320 многоквартирных домах областного центра, в 2011 – в 260 и по прогнозам 2012 составит 406 единиц. Таким образом, доля домов в Тюмени, требующих капремонта, сокращается. В 2010 году этот показатель составлял 68,1%, в 2011 – 59%, в 2012 составит 56,6%.
Доля средств населения в финансировании ремонта жилищного фонда составлила в 2010 году 5,9%, в 2011 – 6,5%, в 2012 – 8,2%.