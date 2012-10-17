ООО «Солитон-офис» обокрал дольщиков на более чем 30 млн рублей

Директор фирмы «Солитон-офис» обманывал граждан неоднократно: возводил дома без разрешения, строил офисы вместо жилья. За несколько лет ущерб для дольщиков составил более 30 млн рублей.
По информации областной прокуратуры, несколько лет назад ООО «Солитон-офис» начало строительство многоквартирного жилого дома по улице Мельникайте, 129 в областном центре, не получив разрешения на строительство. Несмотря на это гендиректор фирмы 61-летний Евгений Долгих стал привлекать денежные средства граждан. Он заключал с ними предварительные договоры на участие в долевом строительстве и получал денежные средства. При этом обязательства по предоставлению гражданам жилья Долгих исполнял не всегда. Кроме того, он в ряде случаев дважды продавал одну и ту же квартиру. В 2009 году от действий афериста пострадало 6 человек. Размер причиненного им ущерба составил более 11 млн рублей.
Впоследствии ООО «Солитон-офис» обанкротилось. После утверждения и вручения обвинительного заключения материалы уголовного дела будут направлены в Центральный районный суд г. Тюмени для рассмотрения по существу.
Напомним, в декабре 2011 г. Центральный районный суд г. Тюмени приговорил Евгения Долгих к 11 годам заключения за обман дольщиков. Как установлено судом, он в 2006 году занимался возведением административного здания института по улице Мельникайте в Тюмени. Между тем, Долгих обращавшимся к нему гражданам пояснял, что по данному адресу ведется строительство жилого дома со встроенными офисами и торговыми помещениями. Мошенник предлагал людям заключить предварительные договоры на участие в долевом строительстве и оплатить свое будущее жилье. Граждане, не подозревая обмана, отдавали аферисту деньги, получая взамен фальшивые документы на квартиры. Тогда от действий Евгения Долгих пострадало 17 человек. Размер причиненного им ущерба составил около 20 млн рублей.