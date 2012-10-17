ООО «Солитон-офис» обокрал дольщиков на более чем 30 млн рублей

По информации областной прокуратуры, несколько лет назад ООО «Солитон-офис» начало строительство многоквартирного жилого дома по улице Мельникайте, 129 в областном центре, не получив разрешения на строительство. Несмотря на это гендиректор фирмы 61-летний Евгений Долгих стал привлекать денежные средства граждан. Он заключал с ними предварительные договоры на участие в долевом строительстве и получал денежные средства. При этом обязательства по предоставлению гражданам жилья Долгих исполнял не всегда. Кроме того, он в ряде случаев дважды продавал одну и ту же квартиру. В 2009 году от действий афериста пострадало 6 человек. Размер причиненного им ущерба составил более 11 млн рублей.