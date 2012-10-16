Застройщика обязали устранить нарушения и ввести дом в эксплуатацию

Дольщики дома по улице Муравленко, 15 в Тюмени обратились в прокуратуру с просьбой повлиять на строительную компанию, возводящую дом. По словам обратившихся, застройщик уклонялся от устранения нарушений, препятствующих вводу дома.
По информации дольщиков, дом в эксплуатацию должны были сдать еще в 2010 году, но этого не произошло. Около 60 семей, не дожидаясь сдачи дома, вселились в свои квартиры, информирует облпрокуратура. В настоящее время, чтобы ввести дом в эксплуатацию, застройщику необходимо устранить более 30 нарушений градостроительного и противопожарного законодательства. Между тем, застройщик - ООО фирма «СКиП» - уклоняется от их устранения. Все это нарушает права и законные интересы дольщиков.
Прокуратура округа обратилась в Центральный районный суд Тюмени с иском, в котором потребовала обязать ООО фирму «СКиП» устранить нарушения, препятствующие вводу многоквартирного жилого дома по улице Муравленко, 15 в Тюмени в эксплуатацию. Суд иск удовлетворил.
Прокуратура проконтролирует исполнение судебного решения.