Застройщика обязали устранить нарушения и ввести дом в эксплуатацию

По информации дольщиков, дом в эксплуатацию должны были сдать еще в 2010 году, но этого не произошло. Около 60 семей, не дожидаясь сдачи дома, вселились в свои квартиры, информирует облпрокуратура. В настоящее время, чтобы ввести дом в эксплуатацию, застройщику необходимо устранить более 30 нарушений градостроительного и противопожарного законодательства. Между тем, застройщик - ООО фирма «СКиП» - уклоняется от их устранения. Все это нарушает права и законные интересы дольщиков.