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Застройщика обязали устранить нарушения и ввести дом в эксплуатацию

16 октября 2012, 12:04
Дольщики дома по улице Муравленко, 15 в Тюмени обратились в прокуратуру с просьбой повлиять на строительную компанию, возводящую дом. Застройщик уклонялся от устранения нарушений, препятствующих вводу дома.

Дольщики дома по улице Муравленко, 15 в Тюмени обратились в прокуратуру с просьбой повлиять на строительную компанию, возводящую дом. По словам обратившихся, застройщик уклонялся от устранения нарушений, препятствующих вводу дома.

По информации дольщиков, дом в эксплуатацию должны были сдать еще в 2010 году, но этого не произошло. Около 60 семей, не дожидаясь сдачи дома, вселились в свои квартиры, информирует облпрокуратура. В настоящее время, чтобы ввести дом в эксплуатацию, застройщику необходимо устранить более 30 нарушений градостроительного и противопожарного законодательства. Между тем, застройщик - ООО фирма «СКиП» - уклоняется от их устранения. Все это нарушает права и законные интересы дольщиков.

Прокуратура округа обратилась в Центральный районный суд Тюмени с иском, в котором потребовала обязать ООО фирму «СКиП» устранить нарушения, препятствующие вводу многоквартирного жилого дома по улице Муравленко, 15 в Тюмени в эксплуатацию. Суд иск удовлетворил.

Прокуратура проконтролирует исполнение судебного решения.

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