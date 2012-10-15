В Тюмени появился Центр государственной жилищной поддержки

Мероприятия, направленные на улучшение жилищных условий тюменцев с использованием бюджетных средств, теперь будет обеспечивать новая структура - «Центр государственной жилищной поддержки».
Государственное автономное учреждение Тюменской области «Центр государственной жилищной поддержки» создан в соответствии с распоряжением правительства Тюменской области от 10.09.2012 г. №1828-рп, сообщает пресс-служба губернатора области.
В соответствии со ст. 382 гражданского кодекса РФ права займодавца по договору займа, заключенного между Вами и Фондом «Областной Фонд развития жилищного строительства Тюменской области», перешли к ГАУ ТО «Центр государственной жилищной поддержки». Денежные средства, перечисляемые Вами ранее в погашение займа на расчетный счет Фонда «Областной Фонд развития жилищного строительства Тюменской области», открытый в «Запсибкомбанк» ОАО, необходимо направлять по следующим реквизитам:
Департамент финансов ТО (ГАУ ТО «Центр государственной жилищной поддержки» ЛС000951120ЦГЖП);
Счет 40601810400003000001;
ГРКЦ ГУ Банка России по Тюменской области, г. Тюмень;
БИК 047102001;
ИНН 7202239549
КПП 720201001;
КБК 00400000000000200180;
Назначение платежа: «Возврат по договору займа от_______№________ за (Ф.И.О. заемщика полностью)».
По возникающим вопросам обращаться в ГАУ ТО «Центр государственной жилищной поддержки» по адресу: город Тюмень, улица Чернышевского, 1, корпус 3 или по телефону (3452) 22-10-86.