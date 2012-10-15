В Тюмени появился Центр государственной жилищной поддержки

В соответствии со ст. 382 гражданского кодекса РФ права займодавца по договору займа, заключенного между Вами и Фондом «Областной Фонд развития жилищного строительства Тюменской области», перешли к ГАУ ТО «Центр государственной жилищной поддержки». Денежные средства, перечисляемые Вами ранее в погашение займа на расчетный счет Фонда «Областной Фонд развития жилищного строительства Тюменской области», открытый в «Запсибкомбанк» ОАО, необходимо направлять по следующим реквизитам: