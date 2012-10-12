Квадратные метры –в рублях

Так, индекс цен на первичном и вторичном рынках жилья на юге области за рассматриваемый период к соответствующему периоду предыдущего года составил 113,2% и 109,4% соответственно. Средняя стоимость квадратного метра общей площади квартир разных типов на первичном рынке жилья к концу III квартала 2012 года равнялась 44,6 тысячам рублей, на вторичном – 49,3 тысячам. Цена за квадратный метр типовой квартиры на первичном рынке сложилась на уровне 46,7 тысяч рублей. На вторичном рынке стоимость квадратного метра типового жилья составила 47,7 тысяч рублей.