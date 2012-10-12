Квадратные метры –в рублях

Об изменении цен на недвижимость Тюмени и области по итогам третьего квартала 2012 года сообщает Тюменьстат, со ссылкой на выборочные исследования различных организаций, занимающихся операциями с недвижимостью.
Так, индекс цен на первичном и вторичном рынках жилья на юге области за рассматриваемый период к соответствующему периоду предыдущего года составил 113,2% и 109,4% соответственно. Средняя стоимость квадратного метра общей площади квартир разных типов на первичном рынке жилья к концу III квартала 2012 года равнялась 44,6 тысячам рублей, на вторичном – 49,3 тысячам. Цена за квадратный метр типовой квартиры на первичном рынке сложилась на уровне 46,7 тысяч рублей. На вторичном рынке стоимость квадратного метра типового жилья составила 47,7 тысяч рублей.
В Ханты-Мансийском автономном округе-Югре индекс цен на первичном рынке жилья достиг 105,6%, на вторичном – 109,6%. В среднем квадратный метр жилья на первичном рынке стоил 54,4 тысячи рублей, на вторичном – 53,3 тысячи рублей. Стоимость типового жилья на первичном рынке составила 47,7 тысяч рублей за квадратный метр, на вторичном рынке - 52,8 тысяч рублей.
В Ямало-Ненецком автономном округе индекс цен на первичном рынке жилья сложился на уровне 101,4%, на вторичном – 101,9%. В среднем квадратный метр жилья на первичном рынке стоил 60,0 тысяч рублей, на вторичном – 45,8 тысяч рублей. Стоимость первичного типового жилья составила 58,5 тысяч рублей, на вторичном - 44,4 тысяч рублей за квадратный метр.