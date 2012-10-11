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«Прямая линия» о правах и сведениях

11 октября 2012, 10:01
В Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области состоится «прямая» линия: «Выдача сведений из Единого государственного реестра прав и из Государственного кадастра недвижимости об объектах недвижимости».

В Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области состоится «прямая» телефонная линия по теме «Выдача сведений из Единого государственного реестра прав и из Государственного кадастра недвижимости об объектах недвижимости».

На вопросы граждан ответят начальник отдела выдачи информации о зарегистрированных правах Управления Татьяна Демитрова Кониловская и начальник отдела контроля и координации в учетно-регистрационной сфере Иван Михайлович Капустин.

«Прямая» телефонная линия состоится 11 октября 2012 года с 11.00 до 12.00 по телефону (3452) 43-28-43, информирует пресс-центр Управления Росреестра по Тюменской области.

#Новости#Горячая линия#Тюменский росреестр#Недвижимость#Женя#Общество
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