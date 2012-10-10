Путин: коррупция пронизывает земельный рынок

Накануне на заседании президиума Госсовета он сообщил, что земельный рынок имеет ряд проблем, о них президенту сообщают граждане в своих письмах. «Люди пишут, что невозможно найти информацию о свободных землях, что они находятся в положении бесправных просителей, что с их запросами и потребностями никто не считается и что надо помучиться от трёх и более лет, прежде чем получить участок. В результате земля остаётся нереализованной и не работает в полную силу. Произвол и коррумпированность чиновников гасят, тормозят полноценное развитие земельных отношений в России. И, как следствие, замедляется продвижение страны в целом», - сообщает глава.