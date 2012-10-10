Путин: коррупция пронизывает земельный рынок

Накануне на заседании президиума Госсовета он сообщил, что земельный рынок имеет ряд проблем, о них президенту сообщают граждане в своих письмах. «Люди пишут, что невозможно найти информацию о свободных землях, что они находятся в положении бесправных просителей, что с их запросами и потребностями никто не считается и что надо помучиться от трёх и более лет, прежде чем получить участок. В результате земля остаётся нереализованной и не работает в полную силу. Произвол и коррумпированность чиновников гасят, тормозят полноценное развитие земельных отношений в России. И, как следствие, замедляется продвижение страны в целом», - сообщает глава.
«Закрытость и непрозрачность – главная причина коррупции, которая буквально пронизывает весь земельный рынок», - говорит президент. Он намерен изменить состояние рынка.
Он считает, что необходимо пересматривать аспект разграничения собственности на землю. Значительное количество земель, зарезервированных для госнужд, элементарно простаивает, сообщил президент: «Мы не настолько богаты, чтобы десятилетиями держать их в резерве. <…> Если земля не работает, давайте будем передавать её другим собственникам, в том числе муниципалитетам, они ближе к людям и вполне способны решить, где дом построить, где картошку посадить или как-то по-другому использовать землю с пользой для людей и для страны», - уверен глава РФ.
Также нужно рассмотреть вопрос категорий земель: сделать удобную систему для людей, чтобы было понятно, что и где можно строить, какие ограничения на определенных участках имеются. И вся информация должна храниться на едином ресурсе. «Руководители ведомств, сотрудники различных органов власти и всякие прилипшие к ним посреднические структуры фактически монополизировали эту информацию, а без неё гражданам практически невозможно взять в собственность даже заброшенный участок земли», - отмечает Владимир Путин. Еще необходимо упорядочить условия предоставления участков в аренду и в собственность, поскольку сейчас они не выдерживают никакой критики по срокам и порядку оформления, сообщил руководитель.
Президент также напомнил, что цель ближайших 8 лет – обеспечить предоставление комфортабельного и доступного жилья 60% российских семей, желающих улучшить свои жилищные условия. «И это значит, что нам нужно серьёзно наращивать объёмы стройки, прежде всего современного жилья эконом-класса», - передает слова президента пресс-служба Кремля.