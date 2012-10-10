«Ключевое предложение» на квартиры в ЖК «Новый мыс»

Продлен срок действия популярной акции Сбербанка «Ключевое предложение». До 31 декабря 2012 года ипотеку на приобретение квартиры в строящемся жилом квартале «Новый Мыс» (застройщик – «Меридиан Констракшн») можно взять по сниженной процентной ставке и без поручителей.
«Не случайно акция носит название «Ключевое предложение» - это действительно хорошие условия кредитования, - отмечает начальник отдела по работе с партнерами Тюменского отделения Сбербанка России Елена Важенина.
Чем интересно предложение покупателям новостроек? Во-первых, кредит выдается по сниженной процентной ставке – при любом сроке кредитования до 30 лет и первоначальном взносе от 20% (0% в случае оформления в залог иного жилого помещения) покупатель получает кредит под 12% годовых на период до регистрации ипотеки. После завершения строительства дома и регистрации ипотеки процентная ставка по кредитному договору становится еще ниже – до 11% годовых.
Во-вторых, на период строительства дома не нужен залог имеющегося жилья или другого имущества (как правило, большинство кредитов на приобретение строящегося жилья предусматривают залоговое обеспечение до момента получения свидетельства о собственности на квартиру).
В-третьих, не нужно поручительство других лиц. Стоит также отметить, что по этому кредиту, как и по всем жилищным кредитам Сбербанка, отсутствуют какие-либо комиссии. Также нет ограничений на сроки завершения строительства жилья. Наличие или отсутствие оформленного страхования жизни заемщика не влияет на уровень процентной ставки.
Акция действует в период со 2 апреля по 31 декабря 2012 года.
26 сентября 2012 году по данному предложению были аккредитованы объекты второй очереди строительства жилого квартала «Новый Мыс» - дома ГП-4 и ГП-5.
«Это решение по большей части уже явилось следствием, - комментирует Елена Важенина. - У нашего банка уже есть положительный опыт сотрудничества на ранее аккредитованных объектах «Меридиан Констракшн» по данной программе. В их числе по спросу среди потребителей выделяются дома первой очереди строительства ГП-1, ГП-2, ГП-3 ЖК «Новый мыс» (данные объекты будут введены в эксплуатацию во 4 квартале 2013г.). Мы наблюдаем хорошую покупательскую активность по данным домам. Дома строятся качественно и быстро, а ипотечные сделки оформляются регулярно. Мы ожидаем подобного спроса на ипотечные кредиты по домам второй очереди жилого квартала «Новый мыс».
Подробную информацию о приобретении квартир в жилом квартале «Новый мыс» с помощью средств ипотечного кредита по акции «Ключевое предложение» вы можете получить в офисе продаж «Меридиан Констракшн» (ул. Советская, 51/1, 7 этаж), по телефону 8 (3452) 52-92-52, а также в любом из городских офисов Сбербанка или по телефону 8 (3452) 215-033. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте www.meridian72.ru.
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