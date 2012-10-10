«Ключевое предложение» на квартиры в ЖК «Новый мыс»

«Это решение по большей части уже явилось следствием, - комментирует Елена Важенина. - У нашего банка уже есть положительный опыт сотрудничества на ранее аккредитованных объектах «Меридиан Констракшн» по данной программе. В их числе по спросу среди потребителей выделяются дома первой очереди строительства ГП-1, ГП-2, ГП-3 ЖК «Новый мыс» (данные объекты будут введены в эксплуатацию во 4 квартале 2013г.). Мы наблюдаем хорошую покупательскую активность по данным домам. Дома строятся качественно и быстро, а ипотечные сделки оформляются регулярно. Мы ожидаем подобного спроса на ипотечные кредиты по домам второй очереди жилого квартала «Новый мыс».