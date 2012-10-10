Как должен развиваться город, чтобы быть удобным для его жителей

Общение продолжится в бизнес-центре «Нобель парк», на круглом столе «Креативная экономика и городское развитие». Ведущие застройщики, девелоперы, архитекторы и эксперты обсудят принципы работы в единой системе ценностей для гармоничного развития городской среды, не только выгодной инвестору и застройщику, но и удобной для жителей. В числе спикеров: Анастасия Козлова, профессиональный девелопер (г. Санкт-Петербург), Евгений Богданов, компания «Rumpu» (г. Санкт-Петербург), Андрей Табанаков, член Союза архитекторов России (г. Тюмень), Владимир Асаулюк (член Союза архитекторов России, преподаватель кафедры дизайна ТюмГНГУ). Матти Сирвио, художник (Финляндия), Илья Тюкин, компания «Арт-Фасад» (г. Санкт-Петербург) и другие.