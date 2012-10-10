Как должен развиваться город, чтобы быть удобным для его жителей

Как построить город, чтобы он был удобен и инвестору, и застройщику и жителям? Об этом пойдет разговор на круглом столе в рамках международной выставки работ художников, архитекторов и дизайнеров «Оживляя пространство».
Тюмень входит в число городов, где градостроение развивается в соответствии с последними европейскими тенденциями. Здесь появляются целые архитектурные комплексы, построенные по новейшим технологиям. Но хочется, чтобы город оставался комфортным местом для жизни, чтобы среди высоток и бизнес-центров осталось место для творчества. Проект, направленный на оценку и улучшение градостроительной и архитектурной среды, реализует компания «Нобель групп» при поддержке Некоммерческого партнерства «Гильдия управляющих и девелоперов» (г. Санкт-Петербург).
С 12 октября по 5 ноября в «Нобель Парке» пройдет международная выставка «Оживляя пространство». В экспозиции примут участие более 20 авторов из разных регионов России и из-за рубежа. Выставка будет интересна всем, кто увлекается живописью, архитектурой и возможностями современного градостроения, и всем, кто неравнодушен к облику родного города. Вход свободный.
Также 12 октября эксперты из Петербурга посетят жилой микрорайон «Европейский» компании «Парнер-инвест». Знакомство пройдет в формате «краш-тест», широко применяемом Гильдией. Компания-застройщик в форме живого диалога, без купюр, получит оценку проекта.
Общение продолжится в бизнес-центре «Нобель парк», на круглом столе «Креативная экономика и городское развитие». Ведущие застройщики, девелоперы, архитекторы и эксперты обсудят принципы работы в единой системе ценностей для гармоничного развития городской среды, не только выгодной инвестору и застройщику, но и удобной для жителей. В числе спикеров: Анастасия Козлова, профессиональный девелопер (г. Санкт-Петербург), Евгений Богданов, компания «Rumpu» (г. Санкт-Петербург), Андрей Табанаков, член Союза архитекторов России (г. Тюмень), Владимир Асаулюк (член Союза архитекторов России, преподаватель кафедры дизайна ТюмГНГУ). Матти Сирвио, художник (Финляндия), Илья Тюкин, компания «Арт-Фасад» (г. Санкт-Петербург) и другие.
Завершится деловая встреча презентацией работ питерской творческой мастерской «Арт-фасад», которая преобразует типовую городскую застройку с помощью объемной графики.