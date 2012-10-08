К ипотеке снижается интерес?

Популярность ипотеки относительно августа немного снизилась. Связано это с событиями макроэкономического характера или же является следствием завершения сезона отпусков, решать экспертам. Но статистика говорит сама за себя: Управлением Росреестра по Тюменской области в августе 2012 года зарегистрировано по Тюмени 1008 договоров ипотеки в силу закона, а в сентябре – только 734. Если проводить сравнение с аналогичным периодом прошлого года, то в сентябре 2011 было зарегистрировано 627 договоров ипотеки.