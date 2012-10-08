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К ипотеке снижается интерес?

8 октября 2012, 11:54
Рынок недвижимости Тюмени продолжает сохранять стабильно высокие темпы развития – растет число сделок купли-продажи жилья, а вот интерес к ипотечному кредитованию в сентябре немного снизился.

Рынок недвижимости Тюмени продолжает сохранять стабильно высокие темпы развития – растет число сделок купли-продажи жилья, а вот интерес к ипотечному кредитованию в сентябре немного снизился.

По данным Управления Росреестра по Тюменской области за сентябрь 2012 года в Тюмени зарегистрировано 1794 сделки купли-продажи жилья.

Всего за январь-сентябрь текущего года зарегистрировано 15 938 сделок купли-продажи жилья, сообщают в ведомстве.

Популярность ипотеки относительно августа немного снизилась. Связано это с событиями макроэкономического характера или же является следствием завершения сезона отпусков, решать экспертам. Но статистика говорит сама за себя: Управлением Росреестра по Тюменской области в августе 2012 года зарегистрировано по Тюмени 1008 договоров ипотеки в силу закона, а в сентябре – только 734. Если проводить сравнение с аналогичным периодом прошлого года, то в сентябре 2011 было зарегистрировано 627 договоров ипотеки.

#Новости#Тюменский росреестр#Ипотека#Купля-продажа человека#Недвижимость#Женя#Общество
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