К ипотеке снижается интерес?

Рынок недвижимости Тюмени продолжает сохранять стабильно высокие темпы развития – растет число сделок купли-продажи жилья, а вот интерес к ипотечному кредитованию в сентябре немного снизился.
По данным Управления Росреестра по Тюменской области за сентябрь 2012 года в Тюмени зарегистрировано 1794 сделки купли-продажи жилья.
Всего за январь-сентябрь текущего года зарегистрировано 15 938 сделок купли-продажи жилья, сообщают в ведомстве.
Популярность ипотеки относительно августа немного снизилась. Связано это с событиями макроэкономического характера или же является следствием завершения сезона отпусков, решать экспертам. Но статистика говорит сама за себя: Управлением Росреестра по Тюменской области в августе 2012 года зарегистрировано по Тюмени 1008 договоров ипотеки в силу закона, а в сентябре – только 734. Если проводить сравнение с аналогичным периодом прошлого года, то в сентябре 2011 было зарегистрировано 627 договоров ипотеки.