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Директор ООО «РСУ-19» уклоняется от налогов?

8 октября 2012, 10:22
Заведено и расследуется уголовное дело в отношении директора строительной фирмы в Тюменской области. Он подозревается в уклонении от уплаты налогов более чем на 13 миллионов рублей.

Как сообщает следственный отдел по Центральному округу города Тюмень Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области, возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «РСУ-19». Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

По версии следствия, с 1 января 2008 года по 31 декабря 2008 года подозреваемый, путем включения заведомо ложных сведений о налоговых вычетах по налогу на добавленную стоимость за якобы выполнение строительно-монтажных работ, умышленно не исчислил и не уплатил НДС и налог на прибыль, взимаемый с организации ООО «РСУ-19» на общую сумму 13 015 728 00 рублей, основным видом деятельности которой является производство общестроительных работ.

Расследование уголовного дела продолжается.

Фото kp.ru

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