Директор ООО «РСУ-19» уклоняется от налогов?

По версии следствия, с 1 января 2008 года по 31 декабря 2008 года подозреваемый, путем включения заведомо ложных сведений о налоговых вычетах по налогу на добавленную стоимость за якобы выполнение строительно-монтажных работ, умышленно не исчислил и не уплатил НДС и налог на прибыль, взимаемый с организации ООО «РСУ-19» на общую сумму 13 015 728 00 рублей, основным видом деятельности которой является производство общестроительных работ.