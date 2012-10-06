В Тюмени приступили к сносу «Арт-Паласа»

В последние годы подростки облюбовали «Арт-Палас» для игр, автомобилисты плотно к строению без опасений ставят автомобили… Площадь из главной площадки для проведения городских праздников, как было раньше, превратилась в площадь с небезопасным для горожан долгостроем.