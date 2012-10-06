В Тюмени приступили к сносу «Арт-Паласа»

О том, что «Арт-Палас» будет снесен, стало точно известно после опроса, проведенного в областном центре. На днях аварийную конструкцию бывшего кинотеатра обнесли забором и начали работы по ее демонтажу.
Напомним, еще согласно экспертизе, проведенной в 2010 году компанией ООО «ИСО «ИзысканияПроектСтрой», здание-долгострой уже не первый год стоит в аварийном состоянии.
В последние годы подростки облюбовали «Арт-Палас» для игр, автомобилисты плотно к строению без опасений ставят автомобили… Площадь из главной площадки для проведения городских праздников, как было раньше, превратилась в площадь с небезопасным для горожан долгостроем.
В этом году вопрос «Арт-Паласа» решается кардинально: в июле был проведен городской опрос, результат которого показал, что жители за снос объекта, а на днях здание обнесли забором и приступили к демонтажу конструкций.
Что будет на месте снесенного объекта, пока не определено.