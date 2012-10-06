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Недвижимость и Ипотека – в тюменском Технопарке

6 октября 2012, 14:41
В тюменском Технопарке сегодня многолюдно – здесь проходит выставка «Недвижимости и Ипотеки». Каждый, кто задумывается о квартирном вопросе, может получить помощь и ответы на свои вопросы.

В тюменском Технопарке сегодня многолюдно – здесь проходит выставка «Недвижимости и Ипотеки». Каждый, кто задумывается о квартирном вопросе, может получить помощь и ответы на свои вопросы.

В 10 часов утра выставку открыли представители НП «Объединение риэлторов Тюменской области» и банка ВТБ24. Они сказали приветственные слова, обозначили рамки мероприятия.

По информации организаторов, «Недвижимость и Ипотека» - должна быть масштабным мероприятием. И, действительно, квартир, загородного жилья, коттеджей, земельных участков и других объектов на выставке много. Только представлены они, в основном, риэлторскими компаниями. Ипотечную сторону раскрывают банки, которых также несколько – как региональные, так и федеральные.

Всего около 20 компаний участвуют в мероприятии.

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