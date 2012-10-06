Недвижимость и Ипотека – в тюменском Технопарке

В тюменском Технопарке сегодня многолюдно – здесь проходит выставка «Недвижимости и Ипотеки». Каждый, кто задумывается о квартирном вопросе, может получить помощь и ответы на свои вопросы.
В 10 часов утра выставку открыли представители НП «Объединение риэлторов Тюменской области» и банка ВТБ24. Они сказали приветственные слова, обозначили рамки мероприятия.
По информации организаторов, «Недвижимость и Ипотека» - должна быть масштабным мероприятием. И, действительно, квартир, загородного жилья, коттеджей, земельных участков и других объектов на выставке много. Только представлены они, в основном, риэлторскими компаниями. Ипотечную сторону раскрывают банки, которых также несколько – как региональные, так и федеральные.
Всего около 20 компаний участвуют в мероприятии.