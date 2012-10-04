Жильцы дома на Муравленко не вышли на пикет

Напомним, шестнадцатиэтажка на улице Муравленко, 13 уже давно жилая, но официально в эксплуатацию не введена. То есть ее жителям невозможно оформить жилье в собственность, зарегистрироваться и т.д. А отсюда вытекают и другие проблемы: сложнее устроить детей в школы и детские сады, получить медицинскую помощь. «Нам сообщили, что проблема решается, но никаких конкретных действий и сроков не назвали», - пояснила Екатерина.