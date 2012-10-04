Жильцы дома на Муравленко не вышли на пикет

Пикет, намеченный на сегодня, 4 октября, не состоялся. Организаторы – жильцы дома по улице Муравленко в Тюмени – отозвали запрос на проведение мероприятия.
Как пояснила член инициативной группы жильцов Екатерина, им поступило приглашение от Главного управления строительства Тюменской области урегулировать вопрос, не выходя на площадь.
Напомним, шестнадцатиэтажка на улице Муравленко, 13 уже давно жилая, но официально в эксплуатацию не введена. То есть ее жителям невозможно оформить жилье в собственность, зарегистрироваться и т.д. А отсюда вытекают и другие проблемы: сложнее устроить детей в школы и детские сады, получить медицинскую помощь. «Нам сообщили, что проблема решается, но никаких конкретных действий и сроков не назвали», - пояснила Екатерина.
В Главном управлении строительства комментарий по этому поводу пока получить не удалось.