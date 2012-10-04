Покупатели квартир в долгострое на Войновке надеются получить ключи в этом году

К работам на одном из проблемных объектов города Тюмени – дому на улице Боровской (Войновка) компании «Сиб-Строй» приступил новый подрядчик – «Тюменская домостроительная компания». Ввод объекта намечен на 1 полугодие 2013 года.
План работ полностью готов на третью очередь строительства. Покупатели четвертой очереди переживают, что до их части строения дело еще долго не дойдет.
«Сегодня 1 октября 2012г., в данный момент на стройке активно разворачивается ТДСК, привезли 2 новых вагончика, привезли батареи, электрические провода и кабеля. Народа на стройке много - сердце радуется», - пишет на форуме NashGorod.ru представитель инициативной группы дольщиков дома Наталья Коротаева. Она практически ежедневно следит за развитием событий на площадке, информируя «собратьев по несчастью» на публичном форуме. По ее словам, стройка действительно оживилась, «надеемся получить ключи в этом году», - говорит она.
По информации Главного управления строительства Тюменской области, на площадку обеспечена бесперебойная поставка плит из Челябинска (из этих плит дом начинали возводить), завоз осуществляется ежедневно. Сейчас на доме ведутся необходимые внутренние работы - электромонтажные, сантехнические, отделочные. Ввод третьей очереди, согласно графику, предоставленному ОАО «ТДСК», запланирован на 21 декабря 2012 года.
Четвертую очередь будет также возводить «ТДСК», подтверждают в ГУС. Монтаж коробки здания четвертой очереди планируется завершить в середине декабря 2012 года. Ввести объект в эксплуатацию намерены в первом полугодии 2013 года.