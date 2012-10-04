Покупатели квартир в долгострое на Войновке надеются получить ключи в этом году

«Сегодня 1 октября 2012г., в данный момент на стройке активно разворачивается ТДСК, привезли 2 новых вагончика, привезли батареи, электрические провода и кабеля. Народа на стройке много - сердце радуется», - пишет на форуме NashGorod.ru представитель инициативной группы дольщиков дома Наталья Коротаева. Она практически ежедневно следит за развитием событий на площадке, информируя «собратьев по несчастью» на публичном форуме. По ее словам, стройка действительно оживилась, «надеемся получить ключи в этом году», - говорит она.