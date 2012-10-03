Юридическая неделя в строительном секторе: госзаказы, суды, арбитражная практика

Сложный сектор экономики – строительный. Для развития сферы юридического обслуживания отрасли в Урало-Сибирском регионе организована Юридическая неделя в Тюмени.
Мероприятие продлится с 8 по 12 октября 2012 года.
Так, 8 октября НП «ЗСПП» и НП «Тюменский деловой клуб» совместно с «Тюменским Бизнес-журналом» проводят круглый стол руководителей юридических компаний и корпоративных юридических служб по теме: «Госзаказ: подарок или ловушка для предпринимателей». Место проведения: Тюменская государственная академия мировой экономики, управления и прав, ул. 30 лет Победы, д.102, ауд.406.
9 октября состоится III Межрегиональная конференция по теме: «Актуальные вопросы правового регулирования в строительной отрасли: проблемы и решения», организаторами которой выступили НП «Западно-Сибирская Правовая Палата и Cоюз строителей Тюменской области. Место проведения: г. Тюмень, ул. Первомайская, д. 20, Администрация города Тюмени, 2 этаж (зал Тюменской городской Думы).
10 октября – Тренировочные поединки для участников Турнира «Судебные поединки» на призы НП «ЗСПП». Место проведения: Тюменская государственнаяакадемия мировой экономики, управления и права, ул. 30 лет Победы, д.102. 11 октября – Турнир «Судебные поединки». Место проведения: Тюменская государственная академия мировой экономики, управления и права, ул. 30 лет Победы, д.102.
12 октября пройдет семинар-тренинг по теме: «Актуальные вопросы арбитражной практики в сфере строительного подряда». Проводит федеральный судья Арбитражного суда Тюменской области, к.ю.н, доцент Тюменской государственной академии мировой экономики, управления и права Курындина А.Н. После семинара-практикума для строительных организаций возможно получить индивидуальную консультацию.
Организаторами недели выступают НП «Западно-Сибирская-Правовая Палата», НП «Тюменский деловой клуб» и Торгово-промышленная палата Тюменской области, сообщает пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области.
Дополнительная информация по телефонам: (3452) 46-86-46, 64-63-59. Координатор проекта – Михаил Шамин, тел.: 8-922-473-65-13, e-mail: [email protected] Менеджеры проекта: Екатерина Бисимбеева – [email protected] Подробности на сайте: www.zspp.ru.