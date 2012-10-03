Юридическая неделя в строительном секторе: госзаказы, суды, арбитражная практика

Так, 8 октября НП «ЗСПП» и НП «Тюменский деловой клуб» совместно с «Тюменским Бизнес-журналом» проводят круглый стол руководителей юридических компаний и корпоративных юридических служб по теме: «Госзаказ: подарок или ловушка для предпринимателей». Место проведения: Тюменская государственная академия мировой экономики, управления и прав, ул. 30 лет Победы, д.102, ауд.406.