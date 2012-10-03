nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Юридическая неделя в строительном секторе: госзаказы, суды, арбитражная практика

3 октября 2012, 09:31
Сложный сектор экономики – строительный. Для развития сферы юридического обслуживания отрасли в Урало-Сибирском регионе организована Юридическая неделя в Тюмени.

Сложный сектор экономики – строительный. Для развития сферы юридического обслуживания отрасли в Урало-Сибирском регионе организована Юридическая неделя в Тюмени.

Мероприятие продлится с 8 по 12 октября 2012 года.

Так, 8 октября НП «ЗСПП» и НП «Тюменский деловой клуб» совместно с «Тюменским Бизнес-журналом» проводят круглый стол руководителей юридических компаний и корпоративных юридических служб по теме: «Госзаказ: подарок или ловушка для предпринимателей». Место проведения: Тюменская государственная академия мировой экономики, управления и прав, ул. 30 лет Победы, д.102, ауд.406.

9 октября состоится III Межрегиональная конференция по теме: «Актуальные вопросы правового регулирования в строительной отрасли: проблемы и решения», организаторами которой выступили НП «Западно-Сибирская Правовая Палата и Cоюз строителей Тюменской области. Место проведения: г. Тюмень, ул. Первомайская, д. 20, Администрация города Тюмени, 2 этаж (зал Тюменской городской Думы).

10 октября – Тренировочные поединки для участников Турнира «Судебные поединки» на призы НП «ЗСПП». Место проведения: Тюменская государственнаяакадемия мировой экономики, управления и права, ул. 30 лет Победы, д.102. 11 октября – Турнир «Судебные поединки». Место проведения: Тюменская государственная академия мировой экономики, управления и права, ул. 30 лет Победы, д.102.

12 октября пройдет семинар-тренинг по теме: «Актуальные вопросы арбитражной практики в сфере строительного подряда». Проводит федеральный судья Арбитражного суда Тюменской области, к.ю.н, доцент Тюменской государственной академии мировой экономики, управления и права Курындина А.Н. После семинара-практикума для строительных организаций возможно получить индивидуальную консультацию.

Организаторами недели выступают НП «Западно-Сибирская-Правовая Палата», НП «Тюменский деловой клуб» и Торгово-промышленная палата Тюменской области, сообщает пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области.

Дополнительная информация по телефонам: (3452) 46-86-46, 64-63-59. Координатор проекта – Михаил Шамин, тел.: 8-922-473-65-13, e-mail: [email protected] Менеджеры проекта: Екатерина Бисимбеева – [email protected] Подробности на сайте: www.zspp.ru.

#Новости#Юридическая неделя в тюмени#Строительный бизнес#Недвижимость#Женя#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25