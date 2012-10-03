Собственников земли понудят обрабатывать землю или сдать ее в аренду сельхозпредприятиям

Работа по инвентаризации земель в Тюменском районе продолжается. Она будет разделена на три этапа, сообщил заместитель главы Тюменского района Юрий Котов на совещании с руководителями сельскохозяйственных предприятий.
Напомним, по поручению губернатора области Владимира Якушева в районе началась инвентаризация земель сельскохозяйственного назначения. По информации замглавы Тюменского района, эта работа будет разделена на три этапа. На первом из них специалисты Управления земельных ресурсов соберут и проанализируют информацию о собственниках земельных участков сельскохозяйственного назначения и использовании этих участков. Далее последуют натурные обследования земель в муниципальных образованиях. Третьим этапом станет работа с собственниками земли по понуждению их к обработке земли или передаче ее в аренду сельхозпредприятиям, сообщает управление информационной политики района.
«Земельный вопрос сложный и требующий к себе повышенного внимания. Наша цель не изъять те или иные участки у собственников, а добиться того, чтобы эта земля была в обороте и давала урожай. Сегодня все профильные службы района получили соответствующие задания, и мы будем продолжать эту работу до тех пор, пока не будет наведен порядок», - завершил совещание глава Тюменского района Владимир Гультяев.