Собственников земли понудят обрабатывать землю или сдать ее в аренду сельхозпредприятиям

«Земельный вопрос сложный и требующий к себе повышенного внимания. Наша цель не изъять те или иные участки у собственников, а добиться того, чтобы эта земля была в обороте и давала урожай. Сегодня все профильные службы района получили соответствующие задания, и мы будем продолжать эту работу до тех пор, пока не будет наведен порядок», - завершил совещание глава Тюменского района Владимир Гультяев.