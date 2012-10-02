Модернизация производства удешевляет стоимость жилья?

Строительный сектор в области стремительно растет и развивается. Уже в этом году, по мнению заместителя губернатора Евгения Заболотного, область «перепрыгнет» плановые 1 млн 139 тысяч квадратных метров, установленных Минрегионом, и возведет до 1 млн 300 тысяч квадратных метров жилья. «Сейчас мы вышли на 0,9 квадратного метра на 1 жителя области и приближаемся к показателю 1 квадратный метр на человека. Это тот показатель, который позволяет нормально держать рынок жилья, - сообщил замгубернатора на пресс-конференции, - Мы опережаем регионы и в целом по России, и по УрФО, в итоге занимая второе место по стране по вводу жилья по результатам работы в 2011 году».