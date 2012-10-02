Модернизация производства удешевляет стоимость жилья?

Важной составляющей успеха строительного комплекса является модернизация производства. Современное оборудование, собственные котельные и новые линии производства удешевляют, в конечном итоге, стоимость жилья. Но застройщики Тюмени снижать цены не спешат.
Строительный сектор в области стремительно растет и развивается. Уже в этом году, по мнению заместителя губернатора Евгения Заболотного, область «перепрыгнет» плановые 1 млн 139 тысяч квадратных метров, установленных Минрегионом, и возведет до 1 млн 300 тысяч квадратных метров жилья. «Сейчас мы вышли на 0,9 квадратного метра на 1 жителя области и приближаемся к показателю 1 квадратный метр на человека. Это тот показатель, который позволяет нормально держать рынок жилья, - сообщил замгубернатора на пресс-конференции, - Мы опережаем регионы и в целом по России, и по УрФО, в итоге занимая второе место по стране по вводу жилья по результатам работы в 2011 году».
«За этими цифрами стоит кропотливая повседневная работа правительства региона и строительного сектора экономики», - уверен Заболотный. По его словам, активно вводятся в оборот земельные участки, стройкомпании переходят к комплексному освоению территорий. «Так, последний аукцион состоялся по участку в микрорайоне «Тура», выиграл его «ЖБИ-3» – один из серьезных застройщиков. Они планируют выйти на 50 тысяч квадратных метров в год и их производственные мощности им позволяют это сделать», - привел пример чиновник.
Вторая составляющая строительного сектора – это сети. Их планомерно продолжают строить в разных районах. Работа по инженерной подготовке площадок для строительства, в том числе частного сектора, не прекращается.
«Еще одна составляющая успеха строительного комплекса – его модернизация. Мы очень довольны тем, что наши крупнейшие застройщики сегодня активно этим занимаются. Они не только извлекают прибыль и расходуют ее на свои цели, несвязанные с производством, но и направляют их на модернизацию», - считает Заболотный. В этом направлении активно работает «ЖБИ-3», «ТДСК» и т.д. По информации замгубернатора, в декабре «ТДСК» запустит новую котельную, то есть будет получать теплоноситель самостоятельно, что позволит удешевить производство, в конечном итоге и жилплощади, и способствует развитию жилищного строительства.
Известно, что компании действительно модернизирут производство, но все-таки стоимость жилья в Тюмени почему-то меняется только в одну сторону – в сторону увеличения.