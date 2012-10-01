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Жильцы тюменской многоэтажки планируют выйти на пикет

1 октября 2012, 16:32
Те, кто купил квартиры в многоэтажном доме на улице Муравленко, 13 в Тюмени, уже не рады этому факту. Проживая там, они до сих пор не могут оформить площади в собственность, поскольку дом в эксплуатацию до сих пор не введен.

Те, кто купил квартиры в многоэтажном доме на улице Муравленко, 13 в Тюмени, уже не рады этому факту. Проживая в приобретенном жилье, они до сих пор не могут оформить площади в собственность, поскольку жилой дом в эксплуатацию до сих пор не введен.

Выразить свою гражданскую позицию по отношению к руководству фирмы-застройщика «СКИП» дольщики дома готовы на Центральной площади Тюмени по улице Володарского, 45. Сегодня, 1 октября, инициативная группа подала заявку на проведение пикета.

Как поясняют жильцы дома, на протяжении нескольких лет около 100 семей проживают в доме, который до сих пор является объектом незавершенного строительства.

«В 2010 году по инициативе застройщика были выданы ключи от квартир и почтовых ящиков, было рекомендовано завершать ремонтные работы в квартирах, так как (по словам сотрудников застройщика) в ближайшее время будет проводиться косметический ремонт подъездов. Мы не имеем возможности прописаться в своих квартирах, получить медицинскую помощь по месту жительства, устроить детей в садик, получить налоговый вычет и т. д. Также мы не можем выбрать управляющую компанию, следовательно, нет сантехника, электрика, ущерб от такой бесхозяйственной и бесконтрольной деятельности огромный. Такое содержание дома и придомовой территории ежегодно ухудшает его состояние», - сообщают жители дома в пояснительной записке. Сейчас в доме нет отопления и постоянные перебои с горячим водоснабжением.

По информации Главного управления строительства, застройщику, чтобы ввести дом в эксплуатацию, необходимо устранить замечания Госстройнадзора, есть нарушения, в частности, пожарной безопасности. Часть замечаний стройкомпания устранила, и заявляет, что на остальные «недоделки» средств нет. Чтобы сдвинуть ситуацию в ГУСе ищут рычаги управления, но пока не находят.

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