Жильцы тюменской многоэтажки планируют выйти на пикет

Те, кто купил квартиры в многоэтажном доме на улице Муравленко, 13 в Тюмени, уже не рады этому факту. Проживая в приобретенном жилье, они до сих пор не могут оформить площади в собственность, поскольку жилой дом в эксплуатацию до сих пор не введен.
Выразить свою гражданскую позицию по отношению к руководству фирмы-застройщика «СКИП» дольщики дома готовы на Центральной площади Тюмени по улице Володарского, 45. Сегодня, 1 октября, инициативная группа подала заявку на проведение пикета.
Как поясняют жильцы дома, на протяжении нескольких лет около 100 семей проживают в доме, который до сих пор является объектом незавершенного строительства.
«В 2010 году по инициативе застройщика были выданы ключи от квартир и почтовых ящиков, было рекомендовано завершать ремонтные работы в квартирах, так как (по словам сотрудников застройщика) в ближайшее время будет проводиться косметический ремонт подъездов. Мы не имеем возможности прописаться в своих квартирах, получить медицинскую помощь по месту жительства, устроить детей в садик, получить налоговый вычет и т. д. Также мы не можем выбрать управляющую компанию, следовательно, нет сантехника, электрика, ущерб от такой бесхозяйственной и бесконтрольной деятельности огромный. Такое содержание дома и придомовой территории ежегодно ухудшает его состояние», - сообщают жители дома в пояснительной записке. Сейчас в доме нет отопления и постоянные перебои с горячим водоснабжением.
По информации Главного управления строительства, застройщику, чтобы ввести дом в эксплуатацию, необходимо устранить замечания Госстройнадзора, есть нарушения, в частности, пожарной безопасности. Часть замечаний стройкомпания устранила, и заявляет, что на остальные «недоделки» средств нет. Чтобы сдвинуть ситуацию в ГУСе ищут рычаги управления, но пока не находят.