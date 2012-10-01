Жильцы тюменской многоэтажки планируют выйти на пикет

«В 2010 году по инициативе застройщика были выданы ключи от квартир и почтовых ящиков, было рекомендовано завершать ремонтные работы в квартирах, так как (по словам сотрудников застройщика) в ближайшее время будет проводиться косметический ремонт подъездов. Мы не имеем возможности прописаться в своих квартирах, получить медицинскую помощь по месту жительства, устроить детей в садик, получить налоговый вычет и т. д. Также мы не можем выбрать управляющую компанию, следовательно, нет сантехника, электрика, ущерб от такой бесхозяйственной и бесконтрольной деятельности огромный. Такое содержание дома и придомовой территории ежегодно ухудшает его состояние», - сообщают жители дома в пояснительной записке. Сейчас в доме нет отопления и постоянные перебои с горячим водоснабжением.