«Недвижимость и Ипотека» ждут тюменцев в Технопарке

Крупнейшее мероприятие рынка недвижимости всего региона - «Выставка Недвижимости и Ипотеки» - впервые состоится в тюменском Технопарке 6 октября 2012 года. Обычно (с 1998 года) подобные мероприятия организовывались только весной.
Организаторы готовы предоставить потенциальным покупателям и коллегам полную, профессиональную информацию и услуги лицам, заинтересованным в приобретении, продаже, аренде и инвестициях недвижимости в Тюмени. Помочь семьям получившим сертификат по программе «Обеспечение жильем молодых семей» подобрать квартиры в соответствии требованиям программы и оформить право собственности на них. Чтобы каждая семья, получившая сертификат, смогла реализовать свои права по федеральной программе.
Участие в выставке примут риэлторские, строительные компании и ведущие региональные и федеральные банки. На выставке будут представлены все сегменты рынка недвижимости: объекты городской и загородной недвижимости, новостройки и готовое жилье, объекты коммерческой недвижимости.
«Выставка Недвижимости и Ипотеки» – это особый формат деловых взаимоотношений между риелторами, девелоперами, ипотечными брокерами и потребителями. На выставке можно ознакомиться с лучшими предложениями от профессионалов рынка недвижимости, оценить качество представленных объектов, получить исчерпывающую консультацию по всем вопросам, связанным с приобретением недвижимости (в том числе на условиях ипотечного кредитования), заключить сделку на выгодных условиях.
Организатором выставки является Некоммерческое партнерство «Объединение риэлторов Тюменской области», генеральные партнеры выставки Банк ВТБ-24 и СК ВТБ-Страхование, генеральный информационный спонсор газета «Квартирный вопрос», партнер выставки – Сбербанк России, банк «Уралсиб» при поддержке Главного управления строительства Тюменской области.
«Выставка Недвижимости и Ипотеки» состоится 6 октября с 10 до 16 часов в здании Технопарка (Республики, 142).
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