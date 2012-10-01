«Недвижимость и Ипотека» ждут тюменцев в Технопарке

«Выставка Недвижимости и Ипотеки» – это особый формат деловых взаимоотношений между риелторами, девелоперами, ипотечными брокерами и потребителями. На выставке можно ознакомиться с лучшими предложениями от профессионалов рынка недвижимости, оценить качество представленных объектов, получить исчерпывающую консультацию по всем вопросам, связанным с приобретением недвижимости (в том числе на условиях ипотечного кредитования), заключить сделку на выгодных условиях.