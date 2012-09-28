К новому учебному году в области построят 19 школ и детсадов

Правительство области планирует сделать значительный рывок в отрасли строительства социальных объектов – школ и детских садов. Чтобы воплотить планы, к работам муниципалитета подключаются и инвесторы. Об этом на пресс-конференции в среду сказал заместитель губернатора Тюменского региона Евгений Заболотный.
Важно сегодня правильность планировать территорию, чтобы она была комфортна для проживания, чтобы все, что связано с повседневной жизнью, было, как говорят, в шаговой доступности, отметил замглавы региона. Для этого принят Генеральный план развития города.
«Мы сегодня как раз занимаемся строительством нового города, уйдя от точечной застройки – того, против чего активно борются наши горожане, против чего они выступают на митингах, в письмах», - сообщил он, добавив, что задача, которая сегодня стоит в Тюмени, - уйти от точечной застройки и перейти к комплексному освоению территории. И этот план воплощается. В городе появляются микрорайоны, в которых предусмотрены помещения под социальные объекты. Это, например, детский сад в 3-ем Заречном, в микрорайоне «Малахово» и т.д.
Евгений Заболотный не отрицает, что строительство детсадов и школ несколько запаздывает за жилищным строительством. «Мы планируем серьезно продвинуться по пути строительства детских садов и школ, и очень хорошо, что к этой программе наряду с бюджетным финансированием подключились и инвесторы, которые, строя жилье, рядом строят детский сад, школу. А в дальнейшем мы найдем варианты перевода их в бюджетную сферу и финансировать образовательный и воспитательный процессы», - уверен замгубернатора.
К новому учебному году, по его словам, будет построено и введено в эксплуатацию 19 таких объектов. «Никогда мы раньше на такую цифру не выходили, чтобы единовременно строить 13 школ и 6 детских садов. Безусловно, мы закроем тогда вопросы не только по обеспечению дошкольными местами тех, кому исполнилось 3 года, но и все желающие смогут пойти в детские сады», - заключил Евгений Заболотный. Из этих 19 объектов не все расположены в областном центре, есть объекты в районных центрах и селах. Напомним, в Тюмени продолжается строительство школ в 3-ем Заречном и Тюменском микрорайонах, детский сад строится в «Малахово».