К новому учебному году в области построят 19 школ и детсадов

К новому учебному году, по его словам, будет построено и введено в эксплуатацию 19 таких объектов. «Никогда мы раньше на такую цифру не выходили, чтобы единовременно строить 13 школ и 6 детских садов. Безусловно, мы закроем тогда вопросы не только по обеспечению дошкольными местами тех, кому исполнилось 3 года, но и все желающие смогут пойти в детские сады», - заключил Евгений Заболотный. Из этих 19 объектов не все расположены в областном центре, есть объекты в районных центрах и селах. Напомним, в Тюмени продолжается строительство школ в 3-ем Заречном и Тюменском микрорайонах, детский сад строится в «Малахово».