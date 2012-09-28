День открытых дверей для молодых семей

Более 150 человек пришло на ставшее традиционным мероприятие - День открытых дверей, посвящённый программе «Молодая семья», организованный региональным агентством недвижимости «Этажи» 22 сентября 2012 года.
Для тех, кто пришел познакомиться с программой «Обеспечение жильем молодых семей» и примерить на себя роль ее участника, состоялся семинар «Как стать участником программы «Молодая семья»?». На нем пояснили, что возраст хотя бы одного из супругов-участников не должен превышать 35-и лет. Все члены семьи, в том числе дети, должны иметь постоянную регистрацию в Тюмени и гражданство РФ, допускается проживание одного из супругов в пределах юга Тюменской области, в том числе в Тобольске и Увате. Семья документально подтверждает наличие доходов, позволяющих получить кредит или наличие денежных средств, превышающих размер социальной выплаты. Ещё одно важное условие: семья должны быть признана нуждающейся в улучшении жилищных условий. По установленным нормам по Тюменской области на одного члена должно приходиться не менее 15-и квадратных метров, площадь считается без учёта лоджий и балконов.
Тем, кто уже ожидает свидетельства участника, был предложен семинар «Как правильно купить жильё по «Молодой семье»?», на котором гостям рассказали об основных условиях приобретения недвижимости с участием социальной программы, об ипотеке, о причинах отказа в выдаче кредита и как избежать такой ситуации.
«В этом году реализация сертификатов стала намного проще, так как расширился список банков, которые работают с этой программой. На данный момент в Тюмени 8 банков готовы кредитовать заёмщиков, у которых есть Сертификат на первоначальный взнос. Это Сбербанк, ВТБ24, Запсибкомбанк, Абсолют Банк, Ханты-мансийский банк, АК БАРС Банк, Уралсиб, Сургутнефтегазбанк». Следует заметить, что многие банки-партнёры РАН «Этажи» снижают ставки для клиентов агентства на 0,5-1%, по такой льготе экономия может достигать крупных сумм. Например, при оформлении кредита в 2 миллиона на 15 лет при первоначальном взносе 20% сохраняются почти 250 тыс. рублей. Дополнительным бонусом отменяются или сокращаются комиссии в банках», - сообщила заместитель руководителя отдела ипотечного брокериджа Татьяна Решетникова.
Добавим, что в мае этого года для решения «бумажного» вопроса в агентстве недвижимости «Этажи» была запущена услуга, по которой компания берёт на себя сбор всех документов по программе, в том числе пакета документов, необходимых для получения свидетельства молодой семье. Специалисты оказывают помощь по подбору первичного и вторичного жилья, отвечающего требованиям программы. Сегодня в базе компании насчитывается более 2000 таких квартир. Стоимость услуг агентства фиксирована (30 тыс. руб. + 1%), а для участников жилищных соцпрограмм действует скидка 10%.
Кроме того, при покупке квартиры со специалистами РАН «Этажи» ипотека оформляется бесплатно, клиентам предоставляются льготы по её страхованию. При покупке вторичного жилья клиенту выдается Гарантийный сертификат, по которому агентство берет на себя ответственность за безопасность сделки.
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