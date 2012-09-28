День открытых дверей для молодых семей

Для тех, кто пришел познакомиться с программой «Обеспечение жильем молодых семей» и примерить на себя роль ее участника, состоялся семинар «Как стать участником программы «Молодая семья»?». На нем пояснили, что возраст хотя бы одного из супругов-участников не должен превышать 35-и лет. Все члены семьи, в том числе дети, должны иметь постоянную регистрацию в Тюмени и гражданство РФ, допускается проживание одного из супругов в пределах юга Тюменской области, в том числе в Тобольске и Увате. Семья документально подтверждает наличие доходов, позволяющих получить кредит или наличие денежных средств, превышающих размер социальной выплаты. Ещё одно важное условие: семья должны быть признана нуждающейся в улучшении жилищных условий. По установленным нормам по Тюменской области на одного члена должно приходиться не менее 15-и квадратных метров, площадь считается без учёта лоджий и балконов.