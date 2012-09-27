ЖСК, достраивающие проблемные дома, получат субсидии на благоустройство

Депутаты городской Думы Тюмени поддержали сегодня предложение субсидировать ЖСК проблемных строительных объектов города и победителей конкурса «Тюменская марка».
«Проект решения предусматривает предоставление субсидий жилищно-строительным кооперативам (ЖСК) на проведение работ по благоустройству территории проблемных объектов в целях защиты прав и интересов граждан, участвующих в строительстве многоквартирных домов и пострадавших от действий застройщиков. Это, так называемые, долгострои», - пояснила сегодня на заседании директор департамента финансов и налоговой политики Светлана Черепанова.
Необходимо до 1 ноября провести работы по благоустройству территорий таких домов и, по поручению губернатора, расходы на эти мероприятия будут из бюджета города на основании правовых актов, добавила докладчик.
Как накануне на пресс-конференции сообщил замгубернатора региона Евгений Заболотный, на 1 января 2012 года в городе было 54 проблемных объекта. С тех пор 19 в эксплуатацию введено. «До конца года мы введем еще с десяток домов», - сообщил чиновник.
Также проектом предлагается выделять субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства – победителям конкурса «Тюменская марка» на возмещение затрат, связанных с продвижением на рынок товаров (работ, услуг), произведенных ими в течение года, в котором проводился конкурс. «Такое решение было одобрено и принято на заседании поддержки предпринимательства. Предоставление субсидий будет предоставлено в пределах тех средств, что предусмотрены в бюджете города Тюмени на проведения этого мероприятия и дополнительных расходов не потребует», - сообщила директор департамента.
В настоящее время порядок предоставления субсидий разработан. При таких нововведениях изменения доходной и расходной частей бюджета города не планируются. Субсидирование направлено на поощрение и защиту интересов жителей города Тюмени.
Депутаты единогласно поддержали проект этого решения.