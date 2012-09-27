ЖСК, достраивающие проблемные дома, получат субсидии на благоустройство

Также проектом предлагается выделять субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства – победителям конкурса «Тюменская марка» на возмещение затрат, связанных с продвижением на рынок товаров (работ, услуг), произведенных ими в течение года, в котором проводился конкурс. «Такое решение было одобрено и принято на заседании поддержки предпринимательства. Предоставление субсидий будет предоставлено в пределах тех средств, что предусмотрены в бюджете города Тюмени на проведения этого мероприятия и дополнительных расходов не потребует», - сообщила директор департамента.