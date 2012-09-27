Тюменцев приглашают в путешествие вокруг Тюмени

Уже традиционным стало проведение интерактивной выставки «Дорога к дому», в рамках которой тех, кто собирается приобрести загородную недвижимость, приглашают совершить выезды по трактам в компании экспертов, чтобы сделать грамотный и уверенный выбор.
29 сентября выезд запланировал на Ирбитский тракт в 12 часов от Выставочного зала.
30 сентября из этой же точки также в 12 часов дня компания желающих поедет на Старотобольский тракт.
6 октября организован выезд для риэлторов в 14 часов от тюменского Технопарка на Московский тракт.
В программе выезда, как обещают организаторы - Сайт «Затюмень.ру» и приложение к еженедельнику «Квартирный вопрос» журнал «Свой дом», - посещение популярных мест для загородной жизни на удобных автобусах в компании экспертов, а также презентации коттеджных проектов от девелоперов и общение с представителями районных администраций и просто жителями.
Помните, чтобы сделать выбор, нужно изучить все. «Дорога к дому» - удобный способ изучения предложения на рынке загородной недвижимости Тюмени. В рамках мероприятия можно задать интересующие вопросы, выяснить планы развития территорий у чиновников и девелоперов, а также поинтересоваться у жителей населенных пунктов тем, как проходит их быт.
Зарегистрироваться на бесплатную выставку можно:
- в социальной сети «Вконтакте»;
- по телефону: (3452) 53-11-76.
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