Тюменцев приглашают в путешествие вокруг Тюмени

Помните, чтобы сделать выбор, нужно изучить все. «Дорога к дому» - удобный способ изучения предложения на рынке загородной недвижимости Тюмени. В рамках мероприятия можно задать интересующие вопросы, выяснить планы развития территорий у чиновников и девелоперов, а также поинтересоваться у жителей населенных пунктов тем, как проходит их быт.